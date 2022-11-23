Düzce’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde Gümüşova ilçesindeki bazı binalarda çatlak oluştu. Deprem anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, gardırop kapağının sarsıntıya dayanamayarak yatağın üzerine düştüğü görüldü.

Düzce’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde Gümüşova ilçesindeki bazı binalarda çatlak oluştu. Deprem anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, gardırop kapağının sarsıntıya dayanamayarak yatağın üzerine düştüğü görüldü.

Birçok ilde hissedilen, merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem, Gümüşova ilçesi Fatih Mahallesi’nde de hasara sebep oldu. Fatih Mahallesi’ndeki apartman, ev ve iş yerinde bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, depremin etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Güvenlik kamera görüntülerinde, bir evin yatak odasında bulunan gardırop kapağının sarsıntının etkisiyle yatağın üzerine düştüğü, iş yerinin güvenlik kamera görüntüsünde ise apartmanın sallandığı görüldü. Deprem esnasında yatak odasında kimsenin bulunmaması ise rahat bir nefes aldırdı.

Öte yandan, Fatih Mahallesi’nde ikamet eden vatandaş, depremden hemen sonra evinde devrilen eşyaları ve çatlak oluşan binaları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.