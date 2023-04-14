Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Yukarı Karahacılı köyünde yaşayan vatandaşların Ramazan pidesi ihtiyaçları, 1 ay boyunca hayırsever köylüler tarafından karşılanıyor. 3 yıldır sürdürülen gelenekte köyde Ramazan pidesi girmeyen ev kalmıyor.

Çekerek ilçesine bağlı 130 haneli Yukarı Karahacılı köyünde yaşayan vatandaşlar, Ramazan ayı boyunca pide ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla sağlıyor. Ekmek fırını olmayan köyde hayır sahibi bir vatandaş, ilçe merkezinde bir fırın ile anlaşarak her gün köyün Ramazan pidesi ihtiyacını karşılıyor. İlçeden araçla köye getirilen ekmeklerin, fırın işletmecisi Hayati Kandemir tarafından köy halkına dağıtımı yapılıyor. 3 yıldır devam eden bu gelenekle hem köydeki ihtiyaç sahiplerinin ekmek ihtiyaçları karşılanıyor hem de ilçe esnafına katkı sunuluyor.

Yukarı Karahacılı köyünde 3 yıldır devam eden birlik ve beraberliğin sağlandığı uygulamanın önümüzdeki yıllarda da sürdürülmesi planlanıyor.

"Esnaf olarak bu uygulamadan memnunuz"

Fırın işletmecisi Hayati Kandemir, 3 yıldır Karahacılı köyüne Ramazan pidesi ürettiklerini söyleyerek, “Köyde her gün farklı bir vatandaş ekmeklerin masrafını karşılıyor. Biz de pidemizi üretip köye bırakıyoruz. Köylüler kendi ekmek ihtiyacını karşılıyor. Esnaf olarak her köyün böyle bir uygulamaya geçmesine memnun oluruz. Biz de köye ekmekleri karşılıksız götürüp yardımcı oluyoruz” dedi.

3 yıldır devam ediyor

Yukarı Karahacılı köyü muhtarı Cemal Aktaş ise, “Köyümüzde geleneksel olarak 3 yıldır imkanı olan köy halkımız Ramazan ayında köyün pide ihtiyacını karşılıyor. Kimse para verip pide almıyor. Ramazan boyunca kendi aramızda 2-3 kişi ya da imkanı olan vatandaşlar kendileri bir ay boyunca köy halkının pide ihtiyacını karşılıyor” şeklinde konuştu.

130 haneye pide dağıtılıyor

Köylerinde Ramazan pidesi girmeyen ev kalmadığını söyleyen Dursun Çetin de, “Daha önce köyümüzde iftar yemeği verilirdi, şimdi de 3 yıldır her eve pide girsin diye Ramazan ayı boyunca köyümüzün ekmek ihtiyacını karşılıyoruz. İmkanı olan vatandaşlarımız bunu üstleniyor. Ramazan boyunca ekmek dağıtımı yapılıyor. İhtiyaç sahiplerinin ekmek ihtiyaçları karşılanıyor. Köyümüz örnek köy seçildi. İnşallah diğer köylerimiz de bu uygulamayı yapar. 130 hanenin hepsine nüfusuna göre pide dağıtılıyor. Herkes yararlanıyor, köy halkımız bu sistemden çok memnun” ifadelerine yer verdi.