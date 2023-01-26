Bolu’nun merkeze bağlı Yazıören köyünde yaklaşık 500 yıllık gelenek devam ediyor. Regaip Kandili gecelerinde köylüler evlerinde hazırladıkları yemekleri caminin yemekhanesine taşıyarak akşam namazından çıkan cemaatle birlikte yiyor.

Bolu’nun merkeze bağlı Yazıören köyünde yaklaşık 500 yıllık gelenek devam ediyor. Regaip Kandili gecelerinde köylüler evlerinde hazırladıkları yemekleri caminin yemekhanesine taşıyarak akşam namazından çıkan cemaatle birlikte yiyor.

Merkeze bağlı 60 haneli Yazıören köyünde 5 asırdır Regaib Kandili geleneği devam ediyor. Regaip Kandili’nde köylüler akşam namazı sonrası için hazırlıklara gün içerisinde başlıyor. Köy halkı sabah saatlerinde kandil lokmalarını ve yemekleri evlerinde hazırlıyorlar. Köylüler, akşam namazı yaklaşırken evlerinde hazırladığı yemekleri caminin yemekhanesine taşıyor. Akşam namazını kılan cemaatle birlikte tüm köy yemekhanede yemekleri yiyor. Yıllardır süren gelenek sayesinde köylülerin, şehir dışındaki akrabaları ve aileleri kaynaşıyor. 80 yaşındaki Nurettin Çakır, “Çocukluğumuzdan beri devam ediyor. Ne zaman başladığını bilmiyorum 80 yaşımı geçtim ben. Köy hazırlanır, köydekiler evlerindeki yemekleri camiye getirir. Namaz kılınır ondan sonra yemekler yenilir” diye konuştu. Yusuf Yerlikaya, “Ben 70 yaşıma girdim. Yıllardır böyle bir adetimiz var. Çocukluğumuzdan beri devam ediyor. Herkes evinde yemek yapar toplanır köydekiler. Yemeğimizi yeriz, namazımızı kılarız, duamızı ederiz. Güzel bir adet, çoluk çocuk hep kaynaşıyor” dedi. İsmet Çakır, “Yemekler yenir, namazlar kılınır, dualar edilir. Benim çocukluğumdan bu yana hep var bu adet. Güzel bir adet” ifadelerini kullandı.