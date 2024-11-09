Sakarya’nın Hendek ilçesinde 6’ncısı gerçekleştirilen Sakarya Tarım, Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı’nda Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde KADES uygulamasının tanıtımı yaparak diğer yandan da trafik kazalarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Her yıl binlerce ziyaretçisine kapılarını açan Sakarya Tarım, Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı’nın bu yıl 6’ncısı gerçekleştiriliyor. Fuarda bu kez firmaların yanı sıra Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler de yer aldı. Fuar alanında trafik timleri tarafından katılımcılara trafik kazalarının önlenmesine yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme yapıldı. Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli de kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde KADES uygulamasının tanıtımını yaptı.