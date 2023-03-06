Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem, aynı evde akraba olan aileden 5’i çocuk 10 kişiyi hayattan kopardı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem, aynı evde akraba olan aileden 5’i çocuk 10 kişiyi hayattan kopardı.

Elbistan’a bağlı İkizpınar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Ali Özdemir (79) eşi Besey Özdemir (79), hastalıkları nedeniyle Hacı Esat Efendi Caddesi’ndeki kızları Habibe Ürük (48) ile torunları Zübeyde (12) ve Uğur Ürük’ün (10) yaşadığı Malatya caddesindeki eve gitti. 6 Şubat gecesi Pazarcık merkezli depremde ailenin yaşadığı ev hasar almadı. Başka bir yerde ikamet eden ailenin diğer üyesi Aydoğan Özdemir (38) de ilk depremi atlattıktan sonra ablası Habibe Ürük’ün evine geldi. 5’i çocuk 10 kişinin bulunduğu 4 katlı apartman, Elbistan’ı yerle bir eden depremle birlikte yıkıldı. 10 kişilik ailenin kendilerini dışarı atma şansı olmadı. Saniyeler içerisinde çöken bina, hepsine mezar oldu.

Depremde hayatlarını kaybeden aile fertlerinin cansız bedenleri, ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı. Cenazeler İkizpınar Mahallesi Domolar mezrası ile Serçe Kuyusu’na götürülerek yan yana toprağa verildi.

Aileden geriye ise 5 yaşındaki üçüzlerin doğum gününde çektirdiği fotoğraf kaldı.