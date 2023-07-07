T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından "Siz askerliğinizi kaç yılında nerede yaptınız?" sorusuyla Bilecik’te asker karşılamada çekilmiş bir fotoğraf karesi paylaşıldı.

Bilecik’te 1986 yılında 1966-4 tertip acemi erlerin eğitim alayına katılışı sırasında askerlerin ellerinde davul ve zurnayla acemi askerleri karşılaması sırasında bir fotoğraf karesi çekilmiş. T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından resmi sosyal medya hesabından bu fotoğraf karesi paylaşılarak, "Siz askerliğinizi kaç yılında nerede yaptınız? 1966-4 tertip acemi erlerin eğitim alayına katılışı. Bilecik 1986 yılı" ifadelerine yer verildi.