Burdur’un Çavdır ilçesinde, belediye tarafından geçtiğimiz yıl hizmete açılan halk ekmek fabrikasında 220 gram ekmek 2,5 TL’den satılıyor.

Burdur’un Çavdır ilçesinde, belediye tarafından geçtiğimiz yıl hizmete açılan halk ekmek fabrikasında 220 gram ekmek 2,5 TL’den satılıyor.

2020 yılı Ağustos ayında açılan Çavdır Belediyesi Halk Ekmek Fırını’nda Aralık ayı başına kadar 3 TL’den satılan 220 gram ekmeğin fiyatı, yapılan yıllık maliyet hesapları sonrası kar elde edildiğinin tespiti üzerine 2,5 TL’ye düşürüldü. Ucuz ekmeği gören vatandaşlar poşet poşet ekmek aldı. Fırın önünde zaman zaman kuyruklar oluşurken, bazı vatandaşlar uzak bölgeden geldikleri için ekmeklerini haftalık olarak temin ettiklerini ifade etti.

"Yıllık maliyeti hesapladık, ciddi kar olduğunu görünce fiyatı düşürdük"

Konuyla ilgili açıklama yapan Çavdır Belediye Başkanı Süleyman Kayacan, "Ayda yaklaşık 120-150 bin adet ekmeği halkımızın sofrasıyla buluşturuyoruz. Bu ay başına kadar ekmeğimiz 3 TL’ydi. Yaptığımız yıllık maliyet hesapları sonrası ciddi bir kar ile karşılaştık. Vatandaşımıza ucuz ekmek yedirmek için yaptığımız bu çalışmada, ekmeğimizin 2,5 TL’den satılması kararını aldık. Dolayısıyla Çavdır’da 220 gram halk ekmek 2,50 TL’den satılmakta. Kaliteli ekmeği vatandaşımızın sofrasına ucuza ulaştırıyoruz" dedi.

Devletin sağladığı imkanlarla Toprak Mahsulleri Ofisinden ucuz un temin ettiklerini aktaran Kayacan, "Toprak Mahsulleri Ofisinin ucuz ununu kullanarak bu ekmeği çıkartmaktayız. Üretken belediyecilik misyonu ile burada hem istihdam olarak hem halkın sofrasında ucuz ekmek olarak katkı sağlıyoruz. Yaklaşık 10 kişinin istihdam edildiği fırınımızın çok yakında kapasitesini 2 katına çıkartarak, günde yaklaşık 10 bin Ekmek çıkartmayı planlıyoruz" diye konuştu.

"Köylerden gelemeyen yaşlılarımıza da alıyorum"

Vatandaşlar, fiyatlardan dolayı memnun olduklarını ifade etti. Vatandaşlardan Güldane Çetin, “Fiyat olarak uygun. Köyde yaşlılarımız var; onlar gelemiyordu, onlara ben alacağım. Belediye Başkanımıza böyle bir uygulama yaptığı için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.