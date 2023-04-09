Çekimleri Trabzon’da yapılan ve başrol oyuncuları başta olmak üzere oyuncu kadrosunun büyük bölümü engelli bireylerden oluşan "Bana Maviyi Anlat" sinema filmi ilk kez izleyici ile buluştu.

Gerçek hayatta görme engelli olan Ayşe Tezgit ile işitme engelli Berk Aydın’ın başrollerini paylaştığı filmin galası Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde yapıldı. Dokuz ay önce çekimlerine başlanan ve bir ayda çekimleri tamamlanan filmde Turgay Tanülkü ve Ayşen İnci gibi ünlü oyuncular da rol aldı.

Görme engelli bir genç kız ile işitme engelli bir delikanlı arasındaki duygusal ilişkiyi anlatan filmde, çok sayıda engelli bireyin rol aldığını dile getiren filmin yapımcı ve senaristi Fatih Zaman filmin çok güzel bir hikayesi olduğunu söyledi. Zaman "2013 yılında radyo programı yaptığım zaman, bir arkadaşımız yayına bağlanmıştı. Bana ’Maviyi anlatır mısınız?’ diye sormuş, ben de kendisine ’Mavi gökyüzüdür, mavi denizdir’ demiştim. Bir de ’umudun rengidir değil mi’ diye sorduğunda ise ’evet’ demiştim. Bana, ’ben görme engelliyim, umudun rengini merak ediyorum, gözlerimin açılacağının umudunu taşıyorum’ dedikten sonra kendisini radyo programıma davet edip ona bir gün sinema filmi çekeceğimi ve adının da ’Bana Maviyi Anlat’ olacağını dile getirmiştim" dedi.

Ticari değil Festival odaklı bir film

Filmi ticari değil festival odaklı çektiklerini söyleyen Zaman, "Uluslararası tüm festivallere gideceğiz. Birçok ülkeden davet aldık. Cannes Film Festivali, Berlin Film Festivali ve Tokyo Film Festivali gibi birçok festivalde boy gösterip ülkemizi temsil edeceğiz. Bu proje dünyada ilk olan bir proje. Bu filmde işitme engelliler, down sendromlular, görme engelliler ve MS hastaları oynadı. Aramızda o kadar güzel bir uyum oldu ki, biz aslında onların neler yapabileceklerini gösterdik" şeklinde konuştu.

Güzel duygularla filmin çekimlerine başladıklarını anlatan yönetmen Cemile Kırmızı Karadaş ise "Filmi çekmeden önce ’Görme ve işitme engellilerle nasıl iletişim kurulur?’ araştırmaya başladım. İşaret dilini öğrendim. Benim oyuncularımın algıları açık olduğu için beni çok iyi anlıyorlardı. Ben onlardan çok şey öğrendim, onlar da benden çok şey öğrendiler. Bundan sonra inşallah başka filmlerde de engellileri görürüz. Bütün engellilerin oyuncu olabileceklerini kanıtladık. Ben bu filmin çok ödül getireceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Filmin başrollerini görme ve ve işitme engelli bireyler oynadı

Filmin görme engelli başrol oyuncusu Ayşe Tezgit, böyle bir projede ilk kez bulunduğunu söyleyerek "Engelimden dolayı hiçbir zorluk çekmedim. Başlarda hiç oyunculuk tecrübem olmadığı için zorlandım ama daha sonra çok alıştım. Filmleri normal bir şekilde dinliyordum ancak filmde oynadıktan sonra bakış açım değişti. Oyunculuk çok zormuş ama başladım bir kere, bırakabilir miyim bilmiyorum, teklif gelirse düşünürüm" diye konuştu.

Bir filmde oynamanın çocukluk hayali olduğu söyleyerek sözlerine başlayan filmin işitme engelli başrol oyuncusu Berk Aydın ise şöyle konuştu:

"Çok sevindim ve mutlu oldum. Filmin çekimleri başladığında çok heyecanlıydım ancak daha sonra alıştım. Çekimler bittikten sonra ise çok üzüldüm."