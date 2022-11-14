Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilciliği ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi ve Balıkesir Jeopark Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Balıkesir Jeofest 2022 düzenlenen törenle açıldı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilciliği ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi ve Balıkesir Jeopark Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Balıkesir Jeofest 2022 düzenlenen törenle açıldı.

Balıkesir Jeofest 2022’nin açılışında konuşma yapan Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilcisi Aysun Aykan, jeoloji biliminin önemine dikkat çekti. Festival içeriğinde yapılacak etkinliklerden de söz eden Aykan, ayrıca Balıkesir’in depremselliği üzerine de değerlendirmede bulundu. Aykan, “Ülkemiz topraklarının içinden geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay sistemleri deprem üretecek ana yapılardır. Ülkemizde 24 ilimiz, 110’u aşkın ilçemiz, 502 kırsal mahallemiz deprem üretme potansiyeline sahip, aktif faylar üzerindedir. Bu depremlerin ne zaman olacağını bilemeyiz, ancak jeoloji-paleosismoloji çalışmaları sonucunda depremin nerede olacağını ve nasıl etkileyeceğini öngörebiliriz. Depremlere karşı dirençli bir kent oluşturulması için yapılması gerekenlerin başında, deprem bilincinin oluşturulması ve gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Bu yüzden buna yönelik sosyal farkındalığı, hedef kitlemiz olan yerel yönetimlerden, sokaktaki insana kadar ulaştırmamız bizler için çok önemlidir” diye konuştu.

“Marmara Depremi tüm Türkiye’yi etkileyecek”

Beklenen Marmara Depremi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Aysun Aykan, Balıkesir özelindeki depremsellik hakkında da bilgiler verdi. Aykan, “Balıkesir’i etkileyecek beklenen depremlerin kaynağı olan fay zonlarının önemli kısmında paleosismoloji çalışmaları yapılmıştır. Paleosismoloji çalışmaları ile fayların geçmiş davranışları, hangi tarihsel depremleri ürettikleri, depremlerin tekrarlama periyotları bilinmeye çalışıldı ve bu çalışmalar deprem zararlarının azaltılmasında önemli çalışmalardır. Balıkesir Gökçeyazı Fay Segmenti üzerinde yapılan paleosismoloji çalışmalarına göre; Milattan Önce 850±50’ye kadar 4 paleodepremin geliştiği saptanmıştır. Bu depremlere göre fayın deprem tekrarlama aralığı yaklaşık 1000 yıl olarak kabul edilmiştir. Fayın Milattan Sonraki dönemde deprem ürettiğine dair herhangi bir sismolojik kayıt olmadığından, bu faydan kaynaklanan son depremin üzerinden 2000 yıl gibi uzun bir süre geçtiği anlaşılmaktadır; Balıkesir-Gökçeyazı Fayı 7.2 büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahiptir ve yapılan çalışmalar burada yakın bir gelecekte deprem olacağı yönündedir. Bu faya dikkat edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Mehmet Birol Şahin: “Desteğimiz devam edecek”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin de açılışta yaptığı konuşmada Türkiye’nin yer altı ve yer üstü zenginliklerinin değerinin bilinmesi gerektiğine işaret etti. Şahin, Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür etkinliklere katkı sağlamaya devam edeceklerini de belirterek, “Balıkesir yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle ülkemizin en önemli yerlerinin başında geliyor. Ancak bunları yeterli derecede değerlendirebildiğimiz söylenemez. Son yıllarda bu zenginliklerimizi görünür hale getirmek tanıtmak için çaba sarf ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın önderliğinde şehrimizde yapılan her güzel fikrin ve işin içinde ve destekçisiyiz” dedi.

Adil Çelik: “Hazırlıklı olmamız lazım”

Balıkesir Milletvekili Adil Çelik de Balıkesir’in depremselliğine değinerek, “Kamu olarak Balıkesir’de depreme bir hayli hazırlıklıyız. Balıkesir genelinde 50 küsur okul vardı ve yenilenmeyen okul kalmadı diye biliyorum. Balıkesir’de kamu kurumlarında bu anlamda yapılacaklar yapılıyor. Devlet Hastanemizin ihalesi yapıldı ama bir sıkıntı oldu iptal edildi. Tekrar en kısa zamanda ihaleye çıkılacak. Bunları da tek tek takip ediyoruz. Ama bir tarafı var o da sivil ayak, vatandaşın bulunduğu kanat var. Onun da iki temel unsuru var. Birincisi vatandaşın bilinçlenmesi, ikincisi de maddi güç. Hükümet olarak kentsel dönüşüm adı altında bunlara da destekler veriliyor. Balıkesir tabi Kuzey Anadolu Fay Hattında meydana gelecek bir deprem Balıkesir’i etkileyecektir. Geçmişte büyük depremler oluşturan fay hatlarımız da var. Hazırlıklı olmamız lazım. En azından devlet kurumları olarak olabildiği kadar buna hazır bir noktadayız. Vatandaşımız da inşallah bu vesilelerle birlikte daha da bilinçlenecek ve buna katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum” diye konuştu.

Avlu Kongre Merkezi’nde başlayan Jeofest 2022’nin açılışına; Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, AFAD İl Müdürü Bayram Şahin’in yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel sektör temsilcileri katıldı.

Etkinlikte davetli konuşmacı Prof. Dr. Şükrü Ersoy’un “İnsanoğlunu bekleyen tehlikeler” konulu sunumunun sonrasında moderatörlüğü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve Prof. Dr. Abdullah Soykan tarafından yapılan doğa kaynaklı afetler ve insan ve jeomiras temalı 2 oturumlu panele geçildi. Panel, deprem farkındalık eğitimi, fotoğraf sergileri, kayaç mineral & fosil sergileri, müzik dinletileri, bilimsel teknik gezi, konser vs. gibi birçok bilimsel-teknik, kültürel ve sanatsal değer içeren “Balıkesir JeoFest-2022” iki gün sürecek.