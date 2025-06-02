Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çocuklara özel Oyuncak Dönüşüm Festivali’nde Sakarya’daki çocukları buluşturacak. 3 Haziran Salı günü Aziz Duran Parkı’nda eski oyuncağını getirenler yenileriyle takas edecek, eskiyen oyuncaklar ise atölye alanında tamir edilecek. Yeniden Tasarım Köşesi’nde ise yepyeni oyuncakların tasarımları çocukların hayal dünyasıyla geliştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde çocuklara özel bir festival düzenliyor. ‘Doğa Dostu Sonsuz Oyun: Yeni Bir Şans’ sloganıyla gerçekleşecek Oyuncak Dönüşüm Festivali, 3 Haziran Salı günü Aziz Duran Parkı’nda gerçekleştirilecek. 10.00’da başlayacak etkinlikler 19.30’a kadar devam edecek. Ardından ise açık havada çocuk sineması beyazperdeye yansıtılacak. Çocuklar için şehirde bir ilk niteliği taşıyacak olan festival, şehirdeki çocukları rengarenk bir günde buluşturacak.

Festivalde çocuklar, kullanmadıkları oyuncakları Bağış Köşesi’ne bırakacak, Takas Alanı’nda başka oyuncaklarla değiştirebilecek. Onarım Atölyesi ile oyuncaklar tamir edilecek ve Yeniden Tasarım Köşesi’nde ise atıklardan yepyeni ürünler ortaya çıkacak. Festivalde toplanan oyuncaklar, Büyükşehir aracılığıyla ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak. Eğlenceli atölyelerin yanı sıra çevre temalı çizgi film gösterimleri, oyun alanları ve çevre bilinci eğitimleri ile çocuklar eğlenecek ve sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık kazanacak. Avrupa Birliği Yeşil Hafta etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen festival tüm vatandaşlara açık olacak.