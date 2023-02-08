DÜZCE (İHA) – Düzce’de tekstil fabrikasında çalışan işçiler, depremzedeler için harekete geçti. Fazla mesai yapan işçiler, depremzedelerin üşümemesi için battaniye dikiyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce’de tekstil fabrikasında çalışan işçiler, depremzedeler için harekete geçti. Fazla mesai yapan işçiler, depremzedelerin üşümemesi için battaniye dikiyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından tüm Türkiye adeta seferber oldu. Türkiye’nin dört bir yanından yardımlar çığ gibi büyürken, 12 Kasım 1999 depremini yaşayan Düzce’de de fabrika işçileri depremzedelerin üşümemesi için çalışma başlattı.

Gölyaka’da pijama üretimi yapılan tekstil firmasının duyarlı işçileri, battaniye dikmek için fazladan mesaiye kaldı. 6 bin 500 battaniye dikecek olan işçiler, ürünleri 10 ildeki afetzedelere ulaştıracak.

"O acı günleri tekrar yaşadık"

Kışlık kumaşları depremzedeler için battaniyeye dönüştürdüklerini ifade eden Üretim Müdürü Muammer Kahveci, "Daha önce yaptığımız ürünlerden kalan kışlık kumaşlarımız vardı. Patronumuz, ’Bu kumaşlardan battaniye yapın, deprem bölgesine gönderelim’ dedi. Ben de arkadaşlarıma sordum. Herkes gönüllü olarak fazla mesaiye kalmak istedi. Şu anda çalışan arkadaşlarımız gönüllü olarak fazla mesaiye kaldılar. 6 bin 500 tane battaniye yapacağız. 25 yaş üstü Düzceliler bu deprem afetini 3 kere yaşadığı için oradaki insanların neler yaşadığını işçi arkadaşlarımız çok iyi biliyor. O acı günleri tekrar yaşadık. Burada biz yaşamışız gibi hissettik. ’Çorbada tuzumuz olsun’ deyip çalışma yapıyoruz. Hatta arkadaşlarımızın evlerinde hazırladıkları kolileri de getirerek yardımlar yapacağız" dedi.

"Şu an ’Üşüyoruz’ demeye utanıyoruz"

Fabrika çalışanı Tuba Tepe ise, "Acılarımız aynı. Neremiz ağrırsa canımız orada olur ya, hangimizin canı yanarsa oralı oluyoruz. 1999 yılında bir deprem yaşadık. O soğukları yaşadık. Şu an ’Üşüyoruz’ demeye utanıyoruz. Kalben hissettiklerini hissediyoruz. Biz de arkadaşlarımızla gönüllü olarak mesaiye kaldık. Başta patronumuz Halil Bey olmak üzere arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.