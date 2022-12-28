Kocaeli’nin İzmit İlçesinde oturan 47 yaşındaki elektrikçi Yusuf Çeviker, evinin çatısına Türk Bayrağı ve Azerbaycan Bayrağı’nı çizdi.

Kocaeli’nin İzmit İlçesinde oturan 47 yaşındaki elektrikçi Yusuf Çeviker, evinin çatısına Türk Bayrağı ve Azerbaycan Bayrağı’nı çizdi.

İzmit Cedit Mahallesi’nde ikamet eden Yusuf Çeviker, evinin çatısını Türk Bayrağı ve Azerbaycan Bayrağı ile boyadı. Bayrak ölçülerine uygun çizdiğini ifade eden Çeviker Azerbaycan bayrağını ise Karabağ savaşının ardından çatıya ekledi. Hafta sonu ve boş zamanlarında bayrağı çizen Çeviker, 3 ayda bayrağı tamamladı.

"Kızım da yardım etti"

Bayrak fikri ve renkleri hoşuna gittiğini ifade eden Yusuf Çeviker, "Buraya çok güzel bir bayrak yapılır dedim. 5 sene önce bunu yaptım. Karabağ savaşından sonra baktım ki bunlar da bizim milletimiz. Karabağ için Azerbaycan bayrağını da yaptım. Süreç bu şekilde gelişti. Benim kızım da Çağdaş Türk Lehçeleri okuyor. Kızım da bana yardım etti" dedi.

Gören herkesin olumlu karşıladığını belirten Çeviker, "Bu bayrağı 3 ayda yaptım. Türk Bayrağı 1’e bir buçuk ölçüdedir. Çizip, ölçüleri noktalayıp, çizimini yaptım” diye konuştu.