Bursa’da yaşayan Mehmet Nail (59), küçük yaşlardan bu yana biriktirdiği binlerce antika eşyalarla 4 katlı evini adeta müzeye çevirdi. Uzun yıllar Amerika’da yaşayan Nail, oradaki koleksiyonlarını da konteynırla getirerek evindeki koleksiyonlarına ekledi. Koleksiyonlarını birbirinden farklı konseptlerle sergileyen Nail’in evinde katalog çekimleri ve düğün öncesi çiftler tarafından dış çekim olarak kullanılıyor.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Mehmet Nail küçük yaşlardan itibaren ailesi ve yakın çevresinden antika eşyaları biriktirmeye başladı. 19 yaşında üniversite okumak için gittiği Amerika Birleşik Devletleri’nde koleksiyonlarına devam eden Mehmet Nail, 30 yıl yaşadığı New York’tan Bursa’ya kesin dönüş yaptı. Videokasetten antika koltuk takımına, enstrümanlardan klasik otomobillere kadar biriktirdiği eşyaları Bursa’daki evinde sergileyen Nail, 4 katlı evini adeta müzeye çevirdi.

Koleksiyonlarını konseptlere göre sergileyerek fotoğraf stüdyosu oluşturdu

59 yıllık yaşamında çocukluğunda ve New York’taki hayatında biriktirdiği eşyaları konteynırla getiren Nail, 2 yıllık bir çalışmayla evine yerleştirdi. Eşyalarını konsept olarak gruplandıran Nail, cadılar bayramından yılbaşına, çocukluğundaki nostaljik evden çiftlik evine, 90’lara ait oturma odasından sinema salonuna kadar 16 farklı konsept oluşturdu. Daha önce kısa film ve katalog çekimi yapılan eve düğün öncesi dış çekim yapmak isteyen çiftler de ilgi gösteriyor. Ayrıca evde 1915 - 1965 yılları arasında üretilen 12 antika otomobil sergileniyor.

“Çocukken yaşadığım evi olduğu gibi buraya taşıdım”

Evindeki eşyaların tamamına yakınının ailesi ve yakınlarından yadigar olduğunu söyleyen Mehmet Nail, “İlk ve ortaokulu Türkiye’de, lise ve üniversiteyi Amerika Birleşik Devletleri’nde okudum. Orada 30 yıl yaşadıktan sonra Türkiye’ye kesin dönüş yaptım, şimdi Bursa’da yaşıyorum. Çocukluktan itibaren hobi olarak biriktirdiğim eşyaları buradaki evime dizdim. Ortaya böyle bir koleksiyon çıktı. Daha sonra düğünler için gelin ve damatlar burada fotoğraf çekinmeye başladılar. Burada satın alınıp konulan pek bir şey yok. Hepsi aile yadigarı. Dedemden, anne ve babamdan kalan eşyalar bunlar. Bir kısmı komşularımın getirdikleri, bu şekilde biriktirdim. Çocukken yaşadığım evi olduğu gibi buraya taşıdım. Amerika’da video kulübümüz vardı. Oradaki eşyaları başka bir odaya taşıyarak oradaki hatıralarımı canlandırdım. Geçtiğimiz günlerde burada bir kısa film çekildi. Bazen katalog çekimleri yapılıyor. Gelin ve damatlar dış çekim için geliyor. Çok fazla halka açık değil, telefon gelirse randevulaşıyoruz” şeklinde konuştu.