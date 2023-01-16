Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen kadının evinde, çevreden topladığı 2 kamyon ve 1 kamyonet dolusu çöp belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen kadının evinde, çevreden topladığı 2 kamyon ve 1 kamyonet dolusu çöp belediye ekipleri tarafından temizlendi.

İstiklal Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir binada yaşayan Zeynep O. isimli kadının uzun zamandır çevreden topladığı çöpleri evine depoladığı tespit edildi. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine mahkeme kararı ile binaya gelen belediye ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdiklerinde odaların atık madde ve çöplerle dolu olduğunu görünce şaşkına döndüler. Yaklaşık 40 ton çöp bulunduğu düşünülen evi temizlemek isteyen belediye görevlilerine izin vermeyen Zeynep O., belediye çalışanlarına zor anlar yaşattı. Oldukça kötü kokan 2 kamyon ve 1 kamyonet dolusu çöpü temizleme çalışmalarına başlayan belediye ekipleri, evin içerisinde yürümekte bile zorlandı.

“Daha evvel polis ve itfaiye gelmişti, kadının içeride öldüğü tahmin ettiler”

Çevreden çöpleri toplayarak evine depolayan Zeynep O. isimli şahsın karşı komşusu olan Mehmet Alparslan, mahalle sakinleri olarak durumdan rahatsız olduklarını dile getirdi. Çevreye yayıyan pis kokudan dolayı kadının içeride öldüğünü tahmin ettiklerini söyleyen Alparslan, “Ben karşı apartmandan komşusuyum. Bu kardeşimiz aynı zamanda mal sahibi. Yaklaşık 10-15 gündür kendisini görmüyoruz. Evi çok pis kokuyor. Gece gündüz evin önüne gelip gidenler oluyordu, fakat kendisi hiçbir şekilde komşularına yardımcı olmuyordu. ‘Evi temizleyin, düzene sokun, mahallede koku oluyor’ diyorduk. Ama cevap vermiyordu. Evi de çok pis kullanıyordu. Mahalle olarak rahatsızız. Şikâyet edenin kim olduğunu bilmiyorum, ancak bu konuda tüm apartman ve mahalle rahatsızdı. Şikâyet edildiğini bilmiyorum. Daha evvel polis ve itfaiye gelmişti. Kadının içeride öldüğü tahmin ettiler. Bu şekilde bir ihbar olmuş. Kadının evde olmadığını tespit ettiler. Daha sonra evi boşaltırken görüyorum. Dışardan ne bulursa eve getiriyordu. Ben onları görüyordum. Kendisine de söylüyorduk ‘Ne bulursan getirme’ diyorduk, ama eline ne geçerse getiriyordu. Herhalde psikolojik rahatsızlığı vardı. Hatta koridorun girişinde bile karton ve teneke kutular vardı. Daire kapısına bile bir sürü eski ve atık malzeme koyuyordu. Mahalle olarak bu durumdan 3 senedir rahatsızız. Şikâyet eden mutlaka vardır. Ben şikâyet etmedim, ama gelip gideni komşu olarak bu kadar gördük” şeklinde konuştu.