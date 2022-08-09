Kütahya Valisi Ali Çelik, TEKNOFEST Uluslararası Serbest Görev İHA yarışmalarına ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, TEKNOFEST Uluslararası Serbest Görev İHA yarışmalarına ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Vali Ali Çelik, “Bugün, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, “ülkemin milli teknoloji hamlesinde ben de varım” diyen, bağımsız geleceğimizin teminatı binlerce gencimizi ağırlıyoruz. Bu ev sahipliği Kütahya için büyük bir gurur ve onurdur” dedi.

TEKNOFEST Serbest Görev İHA yarışmalarının Kütahya için ayrı bir öneme sahip olduğunun altını çizen Vali Çelik, “Kütahya, Türkiye Cumhuriyeti’nin gençlere emanet edildiği şehir. Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz! Atatürk bu sözü, Büyük Zafer’den tam 2 yıl sonra bu topraklarda, kurtuluşun şehri Kütahya’da söyledi” ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST’in hayal eden, düşünen, üreten gençler için çok önemli bir platform olduğuna dikkat çeken Vali Çelik, “Bağımsızlık benim karakterimdir” prensibiyle her alanda kendine yeten bir Türkiye için üretmek zorundayız. Bugün burada teknolojiyi sadece kullanan değil aynı zamanda onu üreten bir nesil görmek bizleri ziyadesiyle memnun etti. Hayal ve fikir dünyanızın zenginliğiyle tasarladığınız İHA’ları görmek geleceğe dair inancımızı daha da güçlendirdi. Bizi, uzay ve havacılıkta çok başarılı yılların beklediğini şimdiden görüyor ve buna yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Gençlere olan inancını ve güvenini paylaşan Vali Çelik, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Sizler inanıp emek verdiğiniz, bizler de yolunuzdaki tüm engelleri kaldırdığımız müddetçe biliyoruz ki başaramayacağınız hiçbir şey yok. Sevmekten, hayal kurmaktan, düşünmekten, üretmekten, çalışmaktan ve hedefinize yürümekten asla vazgeçmeyin. Arkanızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Bizlere Büyük Zafer’in 100. yılında bu gururu yaşatan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a, Bakanlığımıza, tüm paydaş kurum ve kuruluşlarımıza şahsım ve Kütahya’mız adına şükranlarımı arz ediyorum. Büyük Zafer’in 100. yılı coşkusunu Kütahya semalarında yaşatacak gençlerimize başarılar diliyorum”