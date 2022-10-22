Düzce İl Halk Kütüphanesi öncülüğünde başlatılan ‘nerede olursan ol kütüphaneler yanı başında’ etkinlikleri başlatıldı. Bu çerçevede Düzce Çocuk Evleri Sitesi müdürlüğünde drama etkinliği gerçekleştiren ekipler, çocuklara uyumsuz çoraplar kitabından akran zorbalığı ile ilgili bilgiler verdi. Drama eğitmeni Hülya Nigar Atar önderliğinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara drama eğitimi verildi. Çocuklarla kitaplarla tanışma, akran zorbalığı, farklılıklar, drama, hikaye canlandırma gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Halk Kütüphanesi tarafından başlatılan ‘Nerede olursan ol kütüphaneler yanı başında’ etkinlikleri çerçevesinde ekipler Çocuk Evleri Sitesinde çocuklarla buluştu.

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