Denizli Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zahide Alaçam, “Tütün kullanmak, iç ve dış ortamda yakıt dumanına ve hava kirliliğine maruz kalmak KOAH için önemli risk faktörlerini oluşturmaktadır” dedi.

Denizli Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zahide Alaçam, “Tütün kullanmak, iç ve dış ortamda yakıt dumanına ve hava kirliliğine maruz kalmak KOAH için önemli risk faktörlerini oluşturmaktadır” dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zahide Alaçam, 16 Kasım Dünya KOAH Günü ile ilgili yaptığı açıklamada Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’nın (KOAH) nefes alıp vermede zorluk ile karakterize, yaygın, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir akciğer hastalığı olduğunu belirtti. Dr. Alaçam, “Hastalık, dünyada yetişkin nüfusun 10’da 1’ini etkiler ve dünya çapında en yaygın üç ölüm nedeninden biridir. Tütün kullanımı, iç ve dış ortamda yakıt dumanına ve hava kirliliğine maruz kalmak KOAH için önemli risk faktörlerini oluşturmaktadır. KOAH daha ziyade ileri yaş hastalığı olmakla birlikte erken yaşta başlayabilir ve genç bireyleri etkileyebilir. KOAH öncesi koşulların farkına varılması, önlenmesi, hasta olanların erken teşhisi ve uygun tedavi yaklaşımları önemlidir” diye konuştu.

KOAH’da en sık görülen yakınmaların öksürük, balgam, nefes darlığı ve bazı olgularda yorgunluk hissi olduğunu, hastanın yakınmalarının hastalığın ilerlemesi ile daha da artarak kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini vurgulayan Alaçam, KOAH’ın tanısının sağlık kurumlarında basit bir test olan “nefes ölçüm testi” ile kolayca konulabildiğini söyledi. Alaçam, “Eğer sizde de öksürük, balgam, nefes darlığı gibi şikayetler varsa bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurarak nefes ölçüm testi yaptırabilirsiniz” dedi.