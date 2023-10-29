Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Merve Vural Yalman, genital estetik uygulamalarının kadınların sosyal ve cinsel yaşamını olumlu etkilediğini, özgüvenlerini artırdığını söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Merve Vural Yalman, kadınların zaman içerisinde genital bölgelerinde olumsuz değişiklikler yaşanabildiğini ifade ederek, “Bu değişiklikler ileri yaş, çok sayıda ve/veya zor doğum, doğum sırasında oluşan yırtıkların düzgün iyileşmemesi, enfeksiyonlar, menopoz gibi durumlar ve bunlara bağlı olarak gelişen estetik bozulmalardır. Ayrıca dış genitalde karşılaştığımız bu durumlar yaş ve cinsel aktiviteden bağımsız olarak da görülebilir. Bu bozukluklara göz atacak olursak dış dudaklarda büyüme, asimetri, dış genitalde kararma, vajinal genişleme, günlük hayatta ve ilişki sırasında vajinal gaz çıkarma, tekrarlayan vajinal enfeksiyonlar, ilişki sırasında ağrı, orgazm zorluğu, menopoz döneminde sıklıkla görülen yanma-batma hissi ile kendini gösteren vajinal kuruluk gibi problemlerin yanı sıra özgüven kaybı, kendini yetersiz hissetme, utanma, duygusal ve cinsel ilişkiden kaçınma, evlilikte olumsuz etkilenme gibi psikolojik sorunlar da sayılabilir. Ne yazık ki çoğu kadın, tabu haline dönüşmüş bu sorunların bir çözümünün olmadığını düşünerek hekime başvurmamaktadır. Günümüzde genital estetik problemler; vajinal daraltma, dış dudak estetiği, perinoplasti, klitoris estetiği, PRP uygulamaları, mezoterapi, dolgu, dış genital beyazlatma gibi cerrahi ve medikal işlemlerle çözüme kavuşturulmaktadır. Estetik kaygıların dışında, orgazm zorluğu olan hastalarımızda orgazm aşısı, orgazm dolgusu yöntemleri ile daha kaliteli bir cinsel deneyim yaşanabilir” diye konuştu.

“Genital estetik uygulamaları sonrası hastalar genellikle ertesi gün sosyal hayatlarına dönebilmektedir”

Dr. Yalman, genital estetik uygulamaları sonrası hastaların genellikle ertesi gün sosyal hayatlarına dönebildiğini söyleyerek, “Genital estetik uygulamaları kadın sosyal ve cinsel yaşamını olumlu yönde etkilemektedir. Giderilen estetik problemler sonrasında kadınlar daha önce tercih edemediği tayt, mayo, bikini, iç çamaşırı gibi kıyafetleri rahatlıkla giyebilir. Kendisinin ve eşinin cinsel hayatında görülen ilişki sırasında ağrı, zevk alamama gibi sorunlar büyük ölçüde düzelir. Genital estetik uygulamaları sonrası hastalar genellikle ertesi gün sosyal hayatlarına dönebilmektedir. Genital estetik işlemlerinin tamamı hastanemiz kadın hastalıkları ve doğum kliniğinde başarıyla uygulanmaktadır” dedi.