Ardahan’ın Posof ilçesinin tescilli kırmızı elması, tadıyla ve rengiyle yiyenleri hayran bırakıyor.

Ardahan’ın Posof ilçesinin tescilli kırmızı elması, tadıyla ve rengiyle yiyenleri hayran bırakıyor.

Posof’ta elma yetiştiriciliği yapan emekli öğretmen Adnan Bozyiğit, emekli olduktan sonra kendisini tabiata adayarak diktiği meyve ağaçları ile uğraşıyor. İlçeye has tescilli kırmızı elma da yetiştiren Bozyiğit, “Bu meyvenin esas rengini alabilmesi için soğuk hava ve kar ayazı görmesi gerekir. Dışarısına vuran soğuk elmanın kendisini koruması için özel salgıyla dışarısını kaplatarak, içerisini de olgunlaştırıyor” dedi.

İlçesinin tescilli kırmızı elması, tadıyla ve rengiyle yiyenleri hayran bırakıyor.