Egelin’de bulunan ve diğer dekolteli elbiselere göre daha çekici ve ön planda olan sırt dekolteli elbiselerin modası geçmiyor.

Giyim sektörünün öncü firmalarından olan Egelin Tekstil, sırt dekolteli elbiseler tercih eden kadınlara, önemli uyarılarda bulundu. "Birçok kadının gözdesi, sırt dekolteli abiye modelleri" denilen açıklamada, "Sırt dekolteli elbiseler her sezon olduğu gibi bu sezon da Egelin’de revaçta olmaya devam ediyor. Sırt dekolteli elbiseler Egelin’de bulunan diğer dekolteli elbiselere göre daha çekici ve ön planda bir modeldir. Her zaman dekoltenizi fiziğinizle doğru orantılı olarak seçmelisiniz. Dekolte seçimi sizin ne kadar cesur olduğunuzu gösterir. Doğru dekolte seçimi için vücudunuzu iyi tanıyor olmanız gerekmektedir. Ya sırt, ya göğüs, ya da bacak açıkta bırakılmalıdır. Aynı anda birden fazla dekolte sizi akıllarda bırakır ancak rüküş olarak. O yüzden seçiminizi sadece bir tarafa yapmalısınız. Merak etmeyin Egelin bu konuda size yardımcı olacak. Gelelim sırt dekoltesi seven kadınların uyması gereken kurallara. Öncelikle sırt dekoltesi tercih edecekseniz sırtınızın kesinlikle bakımlı olması gerekmektedir. En başta cildinizi tahriş etmeden ölü deriyi keselemenizde fayda var. Sırtınızdaki sivilce oluşumunu engellemelisiniz, zira sivilceli bir sırt ile dekolte veremezsiniz. Ayrıca sırtınızı nemlendirip güzel ve parlak bir görünüme sahip olabilirsiniz. Elbiseyi giyeceğiniz zaman krem ya da kapatıcı kullanacaksanız bunu açık olan tüm tene uygulayıp kusursuz bir görünüm elde edebilirsiniz. Mayo veya bikini iziniz varsa şıklığınızı gölgeleyecektir. İzsiz güneşlenmeyi deneyebilirsiniz veya izi yok edecek bir fondöten kullanmalısınız" denildi.

Sırt dekolteli elbiseler hakkında önemli uyarılarda bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir diğer konu ise iç çamaşır seçimi, sırt dekoltesin de kesinlikle iç çamaşır giyilmemeli. Silikon meme ucu veya yapışkan silikon sütyenler tercih edilmelidir. Bu seçim sizi daha cesur gösterecektir. Sırt dekolteli bir elbisenin ön kısımları genelde kapalıdır. Bu tarz elbiselerde ne kadar az takı o kadar çok gösteriş demektir. Aksesuarınız cildiniz olmalıdır. Sırtınızı ön plana çıkarmak için saçınızı toplamalısınız, yarım yandan bir topuz da sizi ön plana taşıyabilir. Bunlara ek olarak sırtı açık elbise ile topuklu ayakkabılar arasında güçlü bir bağ vardır. Yüksek topuklu ayakkabı seçmeniz şiddetle tavsiye edilecek bir konu. Eğer kısa veya orta boyluysanız, vücut tipinize göre bir dekolte tercih etmelisiniz. Serin bir akşamda böyle bir elbise seçecekseniz ve yanınıza bir ceket almayı düşünüyorsanız, ceketin boyu dekolteden daha uzun olmalı. Bolero veya kısa etoller tercih ederseniz karma karışık bir görünüm ortaya çıkacaktır. Hepsinden önemlisi de duruşunuz. Sırt dekoltesinin olmazsa olmazı postürünüzdür. Duruşunuz ne kadar güzel olursa dekolteniz ve elbiseniz geceye damgasını vuracaktır."