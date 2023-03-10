Trabzon’un Yomra ilçesinde belediye toplumda kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla, ilçe merkezinde bulunan Yomra Anadolu Lisesinin bahçe duvarını kitap desenleriyle donattı.

Yaklaşık 55 metre uzunluğundaki duvar, Türk ve dünya klasiklerinin önde gelen eserleri ile ’kitap duvar’a dönüştürüldü. Vatandaşlar, Trabzon’da uygulaması ilk kez yapılan kitap duvarı takdir ederken, Yomra Belediyesi’nin gerçekleştirdiği uygulama sosyal medyada da gündem oldu.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, "Uzun zamandır devam etmekte olan Hükümet Caddesi yenileme projemiz vardı. Burası Yomra’nın en eski ve tarihi caddesi. Caddedeki yenilemeleri yaparken buradaki okul duvarlarının eski olması sebebiyle caddeye uyumu olmayacağından dolayı üzerinde ne yapabiliriz diye bir araştırmaya giriştik. Türkiye’nin bazı noktalarında böyle bir uygulamanın olduğunu görünce Trabzon’da ilk kez Yomra’da uygulama kararı aldık. Yaklaşık 2 aydır imalat ve montaj süreci devam etti ve projemizi tamamladık. Yomra’nın en eski ve Yomra’da okuyan herkesin mutlaka burada anısı olan bir lisedir. Hem lisenin duvarındaki kötü görüntüyü ortadan kaldırmak hem de caddenin görüntüsüne bir nebze olsun katkı sağlamak için projeyi gerçekleştirdik" dedi.

"Kitap duvarına çok güzel tepkiler alıyoruz"

Kitap duvarı çalışmaları ile ilgili çok güzel tepkiler aldıklarını belirten Bıyık "Hem buradaki gençleri hem de sokaktaki insanları okumaya yönlendirmek için burada yürürken insanlar kitap isimlerinden esinlenerek şu kitabı okuyabilirim ihtimali üzerine okumaya özendirmek için görsel anlamda bir çalışma yaptık. Güzel tepkiler aldık. Trabzon’da ilk kez yapılan bir uygulama. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde örnekleri istisnai olarak var ama çok olumlu anlamda vatandaşlarımızdan özellikle lisede okuyan arkadaşlarımızdan Milli Eğitim camiasından çok olumlu tepkiler alıyorum. Bir çok insan sosyal medyadan ’Şu kitabı okumuştuk çok seviyorduk bu da olsun’ diyebilecek kadar insanlar konuya ilgi gösterdi sağ olsunlar" diye konuştu.

Kitap isimleri konusunda Milli Eğitim Müdürlüğü’nden destek aldıklarını da belirten Bıyık "Onların komisyonu belediyedeki arkadaşlarımızın çalışmaları benim de içerisinde çok sayıda okuduğum ve etkilendiğim kitaplar vardı onları da aralarına serpiştirilmesini özellikle de istediğim. 5-10 tane de bizim olan taleplerimiz olan kitaplar vardı. Ortaklaşa hem siyasal ve sosyal anlamda herhangi bir mesaj vermeyecek olan toplumun her kesimi tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olan kitaplar olmasına özen gösterdik" ifadelerini kullandı.

Anadolu Lisesi öğrencilerinden Ali Efe Köroğlu ise duvarla ilgili yaptığı açıklamada “Bence düşünülerek güzel yapılmış okul için olumlu bir davranış. Buraya bakıldığında insanın aklına Kitap okumanın güzelliği geliyor. Aşırı kitap okumam hiç okumam da diyemem" derken, Buğra Kaan Aktaş isimli öğrenci ise "Yomra’mıza çok yakıştı böyle bir şey gerekliydi. İnsanları kitap okumaya teşvik etmeliyiz" şeklinde konuştu.