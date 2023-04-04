Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan Mehmet Kara, 6 metrekarelik dükkanında 5 bine yakın plak ve kaset sergiliyor. 50 yıl boyunca özenle biriktirdiği koleksiyonuna gözü gibi bakan Kara, dükkanına gelenleri adeta geçmişe yolculuğa çıkarıyor.

Değirmendere’de "Plakçı Ahmet" olarak bilinen 62 yaşındaki Mehmet Kara, plak ve kaset toplamaya çok küçük yaşlarda başladı. 50 yıl boyunca kaset ve plak biriktiren Kara, 1980’de ise hayallerinin peşinden giderek, kendi dükkanını kurdu. 100 yıllık plakları ve 40 yıllık kasetleri bulunan Kara, onlara gözü gibi bakıyor. Dükkanını poster ve afişlerle donatan Kara, 1900’lü yıllara ait çıkan ilk gramofonu da özenle muhafaza ediyor. Mehmet Kara, nostalji kokan dükkanında muhafaza ettiği koleksiyonuyla, misafirlerini adeta geçmişe yolculuğa çıkarıyor.

"5 bine yakın plak, kaset, kompakt disk gibi malzemelerim var"

Müzik sevgisinin nasıl başladığını anlatan Mehmet Kara, "1970’li yıllarda gazinoda çalışmaya başladım. 8-10 yaşlarındayken müzik işine merak saldım ve plak toplamaya başladım. Plaklarımı çalıştığım iş yerine götürüp insanlara dinletirdim. İçimde ukde oldu ve hayalim olan dükkanı açtım. 1978-80’li yıllarda dükkanımı kurdum. 40 yılın üzerinde dükkanımı işletiyorum. 1999 depreminde dükkanımda bulunan 5 bin kasetim, plaklarım ve CD’lerim denizin altında kaldı. 1999 yılından sonra tekrar toplamaya başladım. Satıştan para kazanmaktan çok hobi amacıyla başladım. Şu an 5 bine yakın plak, kaset, kompakt disk gibi malzemelerim var" dedi.

"Elimde 60-70-80-100 yıllık plaklar var"

Taş plakları bulunan Kara, "Zeki Müren’in ilk yılları 1955’ler, Müzeyyen Senar’ın ilk yılları, Hafız Burhan’ın ilk yıl taş plakları gibi tüm ürünler var. Elimde 60-70-80-100 yıllık plaklar var. 1980’li yıllara ait kasetler elimde mevcuttur. Hepsi orijinal ürünlerdir. 6 metrekare dükkanda ürünlerimi sergiliyorum, diğer malzemelerimi depolarımda muhafaza ediyorum. Türkiye’de milyonların sevdiği sanatçıların hepsinin A’dan Z’ye kaset koleksiyonunu bulabilirim" şeklinde konuştu.

"Televizyondan hiç şarkı dinlemiyorum"

Yıllarca kaset ve plak biriktirdiğini söyleyen Kara, "Bu kadar eşya toplamak yaklaşık 50 senemi aldı. Şarkı dinlemeyi severim ancak şarkı söyleme yeteneğim yok. Ölene kadar mesleğimi sürdürmeyi düşünüyorum. Yapabileceğim bir iş yok çünkü tüm hayatım, gecem, gündüzüm bu iş. Televizyondan hiç şarkı dinlemiyorum. Plak ve kasetler analog kayıtlar en temiz müzik dinletileridir. Plak ve kasetlerden bir saat müzik dinleseniz terapi yapmış gibi olursunuz. Psikolojik danışman gibi oluyor o dinleti" dedi.

"6 metrekarelik dükkandan dünyadaki bütün insanlara hitap edebiliyorum"

Mehmet Kara, işini çok sevdiğini ifade ederek, "Benim için nostaljik bir iş. Kocaeli’de bu kasetleri toplayan ve bu kadar eskiye uzanan tek kişiyimdir. Türkiye’de gerçek plak satan 10 kişiyi geçmez. 6 metrekarelik dükkandan dünyadaki bütün insanlara hitap edebiliyorum. Rock, caz, country, blues, harry metal, klasik batı müziği, klasik Türk müziği. Türkiye’nin en güçlü yorumcuları Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses gibi bütün sanatçıların arşivi var" ifadelerini kullandı.