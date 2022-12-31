Kocaeli’de özel yetenekli öğrencilere birçok alanda eğitim imkanı sunan Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde lise öğrencileri dron üretti. Ürettikleri dron ile yarışmaya katılacak olan genç beyinler, birinciliği hedefliyor.

Kocaeli’de özel yetenekli öğrencilere birçok alanda eğitim imkanı sunan Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde lise öğrencileri dron üretti. Ürettikleri dron ile yarışmaya katılacak olan genç beyinler, birinciliği hedefliyor.

Kocaeli’de gençlere eğitim, spor ve sosyal alanlarda yaptığı yatırımlarla birçok imkan sunan Başiskele Belediyesi; Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ortaklığıyla hayata geçirdiği Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde özel yetenekli 840 öğrenciye ücretsiz eğitim desteği veriyor. Ürettikleri dron ile Teknofest’te liseler arası insansız hava araçları için başvuru yapan ekip, birinciliği hedefliyor. Takımlarının adını Dünya yörüngesine çıkan ilk hayvan olan köpek Laika’dan alan Laika takımı, bir araya gelerek dron üzerindeki çalışmalarını tamamlamaya gayret ediyor. Takım; Ali Yaman Seber, Şeyma Yücetaş, Yusuf Hasan Olgun, Mehmet Ak ve Yavuz Selim Ündür’den oluşuyor. Çocuk Üniversitesi’nde aldıkları robotik kodlama derslerinde de eğitmen Azize Aykut, genç beyinlere destek veriyor. Gençlere ve öğrencilere yönelik hizmetler Genc-i Ala projesiyle hayata geçirilirken Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de bu projeyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllendirildi.

“Öğrencilerimizin İHA yapabileceğine inanıyorduk”

Başiskele Çocuk Üniversitesi Robotik Kodlama Eğitmeni Azize Aykut, “Öğrencilerimizin farklı alanlarda kendilerini geliştirmeleri, bilgi sahibi olmaları için çalışmalar yapıyoruz. Dronumuz, öğrencilerimizin havacılık ve uzay bilimleri alanında kendilerini geliştirmek için yapmış olduğu bir proje. Teknofest’te liseler arası insansız hava araçları için başvuru yaptık. Çocuk Üniversitesi’nde de havacılık ve uzay bilimleri dersimiz var. Orada eğitmenlerimizle beraber bu alanda çalışma yapabileceğimizi düşündük. Öğrencilerimizin bu İHA’yı yapabileceğine inanıyorduk. Kocaeli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’ndeki hocalarımızın desteğiyle birlikte dronun çalışmalarına başladık. Projeleri ve değerlendirme raporlarını yazdık. Bize destek oldular ve biz de bu destekler sayesinde dronumuzu ürettik. Sürecimiz bu şekilde ilerliyor. Elimizden geldiğince öğrencilerimizin bu dronu geliştirmesi daha başarılı ve daha iyi yerlere getirilmesi için çabalıyoruz. Aslında tek amacımız var; öğrencilerimizin gelişmesi, bilgi sahibi olması ve bu çalışmaların nasıl olduğu hakkında fikirlerinin olmasını sağlamak ve bunu yaymak” diye konuştu.

“Birinci olmayı hedefliyoruz”

2. kez Teknofest’e katılacaklarını ve hedeflerinin güzel başarılar yakalamak olduğunu belirten öğrenci Ali Yaman Seber ise, “11. sınıf öğrencisiyim. Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde 4. kademeyi bitirdim. Teknofest’e ilk katıldığımızda neredeyse bu projeyle ilgili hiçbir fikrimiz yoktu. Süreç içerisinde projeyle ilgili bilgi sahibi olduk, çalışmalarımızı yaptık. İlk aşamayı geçtikten sonra çok mutlu olduk. Sonrasında süreç ilerledi, gelişti. Projemizi de ilerlettik ve dronumuzu tasarladık. Yaptığımız ölçümler sonrasında dronun tasarımını güzelleştirdik ve geliştirdik. Sonrasında dronun kontrolünü sağladık. Dronumuzu bitirdik aslında ama geliştirmeye devam ediyoruz. Tekofest’te bu yıl 2. yılımız. Birinci olmayı hedefliyoruz, güzel bir başarı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.