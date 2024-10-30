Kocaeli’de yürütülen "Damızlık Koç Desteği Projesi" kapsamında ilk kuzularını veren koyunların yavrularıyla buluşması, görsel şölene sahne oldu. İkizlik oranlarının yüksek olması ve sağlıklı doğan kuzularla verim artarken, mart ayına kadar toplamda 10 bin kuzunun doğması bekleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin koyun yetiştiricilerinin verimini artırmak amacıyla hayata geçirdiği "Damızlık Koç Desteği Projesi" kapsamında, üreticilere damızlık koç desteği sağlandı. Son olarak, Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı devlet üretme çiftliğinde ve Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü’nde yetiştirilen Karacabey merinosu ve kıvırcık ırkı olmak üzere toplamda 200 damızlık koç, projeye başvuran üreticilere kura yöntemiyle geçen mart ayında teslim edilmişti.

Koyunlar ilk kuzularını vermeye başlarken, verimin yüksek olması üreticileri sevindirdi. Şu ana kadar 6 bin koyuna yapılan koç katımı sonrası ilk etaptaki doğumlarda 4 bin 320’si ikiz olmak üzere 5 bin 400 kuzu dünyaya gözlerini açtı. Ağılda bulunan kuzuların koyunlarla buluşması görsel bir şölene dönüştü. Önümüzdeki mart ayına bu sayının kadar yaklaşık 10 bin olması bekleniyor. Ayrıca, kuzuların sağlıklı ve kilolu doğması, üreticilerin yüzünü güldürdü.

"İkizlik oranı geçen yıllara göre çok yüksek"

Körfez Sipahiler köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan İsmail Çırak, yüzde 50 hibeli damızlık koç desteğinden yararlandığını ve çok memnun kaldığını söyleyerek, "Kuzularımız doğmaya başladı. İkizlik oranı geçen yıllara göre çok yüksek. Başkanımız Tahir Büyükakın’a desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Gebze Pelitli Mahallesi’nden Murat Atabey ise yaklaşık 500 küçükbaş hayvan ile 5-6 senedir babasıyla bu işi yaptığını belirterek, "Koçların döl veriminden çok memnunuz. Özellikle ikizlik oranımız çok yüksek. Yeni doğan kuzumuz bir günlük kuzu ama bir aylık gibi görünümleri var" diye konuştu.

"Desteklerden çok memnunuz"

Damızlık koç desteğinden yararlanan üretici Oktay Erdoğdu da kuzuların ikizlik oranının yüksek olmasından dolayı memnuniyetini ifade etti. Erdoğdu, "Piyasanın çok altında, yarı fiyatına bu koçları aldık. Bize getirisi çok büyük. Desteklerden çok memnunuz, devamını bekliyoruz. Bu destekler sayesinde üreticiler bu işi yapabiliyor" şeklinde konuştu.