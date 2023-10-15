Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak için hayata geçirdiği "Age Çocuk" dergisi, kitap fuarına gelen minikler tarafından çok beğenildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 13’ncüsünü düzenlediği Kitap Fuarı söyleşi ve çeşitli etkinlikleriyle ilgi görüyor. Kitap sevgisini aşılamak, kentin okuma oranını artırmak ve gençlere kitap okumanın önemini anlatmak için düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, çocukları da unutmuyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi, kitap sevgisini eğlenceli bir şekilde vermeyi hedeflediği “Age (Adı Geçen Eser) Çocuk” isimli dergiyi hayata geçirdi. Age Çocuk Dergisinin teması “Şehir ve Kitap” olarak belirlendi.

Dergide de öykü, şiir ve gezi yazısı gibi türler kaleme alındı. Age Çocuk Dergisini okuyan çocuklar, bir yandan şehrin eğlenceli mekanlarını gezerken, diğer yandan da Kocaeli tarihini öğreniyor.