Denizli’de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Öğretmenler Günü Floor Curlıng Turnuvası düzenlendi.

Denizli’de faaliyet gösteren 45 okuldan 115 öğretmenin mücadele ettiği ve 1 Kasım tarihinde başlayan Öğretmenler Günü Floor Curling Turnuvası yarışmaları, 6 Kasım 2023 tarihinde yapılacak final maçları ve madalya töreni ile son bulacak. Kadınlar, karma ve erkekler kategorilerinde toplam 50 kadın, 65 erkek öğretmenin başarılı olmak için mücadele ediyor.

Etkinliği değerlendiren Denizli Floor Curling İl Temsilcisi Ersan Yılmaz, yarışmalar gayet güzel gittiğine dikkat çekerek, “Dün karma takım maçlarını yaptık. Finale çıkan takımlarımız belli oldu. Bu gün erkeklerde mücadelemiz devam ediyor. Yarın da kadınlarda mücadelemiz devam edecek. Pazartesi ‘de tüm kategorilerde finallerimizi yapacağız” dedi.

Floor Curling’in farklı bir heyecan farklı ve eğlenceli bir spor dalı olduğuna vurgu yapan Yılmaz, “Denizli’mizde yaklaşık 2 yıldır bu sporu tanıtmaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz yer itibariyle hem vatandaşların ilgisini çekiyor hem de bu spora merak uyandırıyor. Bu da çevremizdeki insanları zararlı alışkanlıklardan çekmek bu sporla tanışmalarına fırsat oluyor. Herkesi pazartesi final maçlarını izlemek üzere buraya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Turnuvaya yarışmacı olarak katılan öğretmenlerden Bekir Hız ve Haluk Kadıoğlu da müsabakaların gayet heyecanlı ve çekişmeli geçtiğini belirterek, etkinliği düzenleyenlere teşekkür ettiler.