Denizli’de 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Floor Curlıng yarışmaları düzenlendi. Şampiyonluk için 3 kategoride ter döken 70’e yakın öğretmen arasında dereceye girenlere, madalya ve kupaları düzenlenen törenle verildi.

Denizli’de 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Floor Curlıng yarışmaları düzenlendi. Şampiyonluk için 3 kategoride ter döken 70’e yakın öğretmen arasında dereceye girenlere, madalya ve kupaları düzenlenen törenle verildi.

Vali recep Yazıcıoğlu Kapalı Spor Salonu’nda yapılan Floor Curlıng müsabakalarında her zaman öğrencilerin yarıştığı alanlarda, bu defa öğretmenler dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü, Denizli Gençlik Spor Bakanlığı ve Denizli Curling İl Temsilcisi İş Birliği ile düzenlenen yarışmalarda derece girenlere ödülleri, Denizli Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Merkezefendi Gençlikspor İlçe Müdürü İbrahim Kovan ve Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Gönüldenk tarafından verildi.

"Burada arkadaşlarımız ter döktüler, yarıştılar"

Etkinlik ile ilgili açıklamalarda bulunan, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, öğretmenler gününü bu yıl çok farklı bir konsepte kutlamayı planladıklarını belirtti. Ekici, “Öğretmenlerimizin sosyal faaliyetler içerisinde bulunup birlikte arkadaşça dostça, yine farklı rekabet ortamları içerisinde etkinliklerde buluşturmuş olduk. Bu akşamki etkinlikte Curling. Farklı güzel bir spor. Burada arkadaşlarımız ter döktüler, yarıştılar. Biz de onlara madalya kupa ve katılım belgelerini vermiş olduk. Öğretmenlik çok güzel bir meslek. Sadece 24 Kasım’a sığmayacak kadar çok farklı. Bu güzel günü farklı etkinliklerle ilimizde, öğretmenlerimizle birlikte inşallah güzel vakit geçireceğiz ”diye konuştu.

“İlk defa bu kadar yüksek katılımlı bir yarışma düzenledik”

Yarışma ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Curling Denizli İl Temsilcisi Ersan Yılmaz’da Curlıng spor dalının yeni tanınan ancak tanınma ile birlikte ilgi gören bir spor dalı olduğuna dikkat çeken “İlk defa bu kadar yüksek katılımlı bir yarışma düzenledik. 24 Kasım Öğretmenler günü münasebetiyle güzel bir etkinlik oldu. Erkeklerde toplam 10 takım, 30 sporcu katıldı. Kadınlarda toplam 28 sporcu, mix takımda ise 12 sporcu katıldı. Çok çekişmeli ve eğlenceli müsabakalar oldu” dedi.

"Çok güzel heyecanlı ve çekişmeli geçen mücadeleler sonunda kupayı aldığımız için çok mutluyuz"

Erkekler kategorisinde şampiyon olan Ahmet Nuri Erikoğlu Ortaokulu öğretmenleri; Ahmet İlgün, Hacı Mesut Konal, Durmuş Yamaç’dan oluşan takım ise bu anlamlı günde şampiyon olmaktan duydukları gurur ve mutluluğu ifade ederek “Çok güzel heyecanlı ve çekişmeli geçen mücadeleler sonunda kupayı aldığımız için çok mutluyuz. Her zaman biz öğrencileri yarıştırıyorduk. Bu defa bizler yarıştık. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

Kadınlar kategorisinde şampiyon olan Hacı Ali Bilal Cumhuriyet Ortaokulu öğretmenleri; Züleyha Fırlayış, Sultan Urkay, Sinem Aydın Özkan’da etkinliği düzenleyen kurumlara teşekkür ederek, “Floor Curling çok yeni bir spor dalı. Bunun yayılması ve tanıtılması anlamında güzel bir etkinlik. Katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Umarım bundan sonra yapılacak faaliyet çok daha kalabalık ve coşkulu bir şekilde olur. Floor Curlıng sporu ile ilk defa burada tanışmış olduk. Bu oyunun en güzel tarafı satranca benzemesi, yani bir strateji oyunu olması bu nedenle bu spor dalını çok sevdik” şeklinde ifadelerde bulundular.

9-11 Kasım 2022 tarihlerinde yapılan yarışmalar sonunda derece giren takım ve sporculara, madalya ve kupaları törenle verildi.