Afyonkarahisar Atatürk İlkokulu’nda öğrenci velilerine yönelik ödüllü kitap okuma yarışması sınavı 11 Mart 2023 cumartesi günü yapıldı.

Yarışma sayesinde, çocuk eğitimi konusunda çok önemli bir isim olan Yazar Doğan Cüceloğlu’nun ‘Geliştiren Anne-Baba’ isimli kitabını okuyan öğrenci velileri, hem kitap okuma alışkanlığı kazanıp hem de ebeveynlik konusunda kendilerini geliştirmiş oldular. Yarışma hakkında Bilgi veren Okul Müdürü İsa Urhanoğlu “Bu yarışma ile Atatürk İlkokulu ailesi olarak veli ve öğrencilerimize kitap okuma sevgisini aşılamayı hedefledik. Aynı zamanda velilerimizi kendilerinin ebeveynlik becerilerini geliştirmede katkı sağlamak istedik. Okudukları kitaptan 40 soruluk sınava giren öğrenci velilerini çok güzel ödüller bekliyor.

Sınav sonucunda ilk üçe verilecek ödüller. Birinciye çeyrek altın, ikinciye gram altın, üçüncüye yarım gram altın şeklinde. Yarışma sonuçları web sitesinde ilan edilecek olup ödül töreni sınav sonucu açıklandıktan sonra yapılacaktır” dedi.