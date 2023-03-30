Adana’da faaliyet gösteren bir güzellik merkezi, Türkiye’de ilk defa yapılan 50 bin TL’ye kadar limitli faizsiz güzellik kredisi uygulamasıyla hizmet verince kadınlar büyük ilgi gösterdi.

Kentte 4 şubeyle faaliyet gösteren Sinem Çekinmez’e ait Bellapais Güzellik Merkezi, güzelleşmek isteyen kadınlara çeşitli imkanlar sunuyor. Merkez, uygulama yaptırmak isteyen müşterilere özel faizsiz, 9 aya kadar taksit imkanıyla, 5 dakikada 50 bin TL’ye kadar kredi hizmeti vererek danışanlarına ödeme konusunda kolaylık sağlayarak yardımcı oluyor. Bu yöntem sayesinde güzellik merkezinde randevular iki kat arttı.

"Danışanlarımızdan çok ciddi bir talep geldi"

İşletme sahibi Sinem Çekinmez, kentte çok fazla danışana hitap ettiklerini belirterek, "Bizim çok fazla danışanımız var biliyorsunuz. 37 binin üzerinde danışanı ağırlıyoruz her ay. Bununla birlikte sadece nakit ya da kredi kartı olmayan danışanlarımız da geliyor. Onlar için anlaşma yapıp güzellik kredisi adı altında 9 aya kadar 50 bin TL’ye kadar limitli ve vade farksız kredilerini onaylatıyoruz. Danışanlarımızdan çok ciddi bir talep geldi. Çünkü sonuçta kredi kartlarının limitlerini doldurmadan nakitlerini harcamadan, güzellik kredisi adı altında merkezlerimizden kredilerini kullanıp, işlemlerimizden faydalanabiliyorlar" diye konuştu.

"Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik"

Kredi imkanının ardından ciddi bir yoğunluk oluştuğunu aktaran Çekinmez, "Talepler ikiye katlandığı için randevularımıza şu anda yetişemiyoruz. Şu an daha hızlı bir şekilde alım yapabiliyorlar. Hizmetlerimizden de çok hızlı bir şekilde faydalanabiliyorlar. Türkiye’de yoktu, bu yeni bir sistem. Güzellik kredisi altında kendi merkezlerimizde de biz hızlı bir şekilde girişlerini sağladık. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik" dedi.