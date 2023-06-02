Aydın’ın Yenipazar ilçesine bağlı Karacören Mahallesi’nde yaşayan ve EYT’den faydalanarak 48 yaşında emekli olan Necati Yağcıoğlu, tüm köye keşkek dağıttı.

Yenipazar Karacaören Köyü’nde yaşayan ve 2004 yılından bu yana Eğridere, Karacören, Paşaköy ve Hacıköseler Köyleri Kalkınma Kooperatifi’nde çalışan Necati Yağcıoğlu, her çalışanın hayali olan emekliliğe EYT kapsamında erken kavuşunca mutluluğunu köylüleri ile paylaştı. Tüm köylülerin davetli olduğu EYT keşkeği etkinliğinde Karacaören Köyü’nde kazanlar keşkek dağıtıldı.

Köy muhtarı Mustafa Kıroğlan, başta olmak üzere Kooperatif Başkanı Alaattin Sarıoğlu ve köylülerin yoğun ilgi gösterdiği EYT keşkek davetinde vatandaşlar Necati Yağcıoğlu’nun emekliliğini kutladı.

Normal şartlarda emekliliği için daha beklemek zorunda olduğunu ancak EYT çıkınca emeklilik hakkı kazandığını belirten Yağcıoğlu, “Emeklilik her çalışanın hayalidir. Benim de hayalimdi ve yıllar sonra emekli olmayı beklerken EYT sayesinde emekli oldum. Sevincimi paylaşmak için tüm köylülerimize keşkek ikram etmek istedim. Davetimize icabet gösteren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah sağlık ve mutluluk içinde emekliliğimizi yaşarız” diye konuştu.