Eskişehir’de hava sıcaklıklarının yüksek derecelerde seyretmesiyle vatandaşlar ‘Adalar’ bölgesine akın ederken, fotoğraf çektirmek isteyen turistlerin köprülerde oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti.

Eskişehir’de hava sıcaklıklarının yüksek derecelerde seyretmesiyle vatandaşlar ‘Adalar’ bölgesine akın ederken, fotoğraf çektirmek isteyen turistlerin köprülerde oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti.

Eskişehir’de kış aylarına yaklaşılmasına rağmen hava sıcaklıklarının zaman zaman 20 dereceye kadar yükselmesini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, adeta ‘Adalar’ bölgesine akın etti. Şehrin en önemli turizm simgelerinden olan Porsuk Çayı üzerinde yer alan köprüler de turistlerin uğrak noktası haline geldi. Porsuk Çayı manzarası eşliğinde fotoğraf çektirerek güzel anılar biriktirmek isteyen turistler, köprüde oluşan fotoğraf çektirme sırasıyla birlikte adeta insan trafiği oluşturdu. Köprüyü kullanmak isteyen bazı vatandaşların ise, kalabalığı gördükten sonra şaşkınlıklarını gizleyemeyerek diğer köprülere doğru yöneldiği gözlemlendi.