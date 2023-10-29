Bolu’da bir berber, saç tıraşına gelen müşterisinin kafasına Cumhuriyetin 100. yıl dönümü nedeniyle "100. yıl" simgesini kazıdı.

Bolu’nun Tabaklar Mahallesi’nde faaliyet gösteren berber Mehmet Kızıloğlu, Cumhuriyetin 100. yılına özel bir tasarım yapmak için gelen müşteriye talepte bulundu. Müşterinin talebi olumlu karşılaması üzerine berber Kızıloğlu, ay ve yıldız simgelerini ustura ile müşterisinin saçlarına çizdi. Daha sonra 100. yıl simgesini de müşterisinin kafasına kazıyan Kızılıoğlu, yapılan işlemlerin ardından ay-yıldız ve 100. yıl yazısını kırmızı renkte boyadı.

Müşterisinin yapılan simgeyi beğendiğini ve videoyu sosyal medyada paylaşınca taleplerin olduğunu dile getiren Mehmet Kızıloğlu, 10 kişiyi daha bu şekilde tıraş edeceğini belirtti. Kızıloğlu, "Türkiye genelinde Cumhuriyetimizin 100. yılı büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Bizde ’Ne yapabiliriz?’ diye düşündük. Bizim işimiz saç kesmek. Biz de bir müşterimizin kafasına Cumhuriyetin 100. yılını kazımaya karar verdik. Müşteri yapılan işlemi beğendi. Bununla ilgili saçına ay yıldız yaptırmak için müşterilerim tarafından talep oluştu. Ay yıldız çizdirmek için bize ulaşıyorlar. Randevu oluşturdum. Fener alayından önce 10 kişiyi daha bu şekilde tıraş edeceğim. Ustura ile önce saça genel hatları çizdim, ardından kırmızı boya ile boyadım" dedi.