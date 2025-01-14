Eskişehir’de yol kenarında yer alan ve oyun alanları bakımsız otların arasında kaybolmuş, yoğun su birikintileri ile dikkati çeken çocuk parkı alanı görenleri hayrete düşürüyor.

Gündoğdu Mahallesi’nde çevre yolu kenarında bulunan ilginç görüntü dikkat çekiyor. Boş arazi üzerinde 2 parça halinde duran demir çocuk parkı oyuncakları, özellikle yağışlı havalarda su birikintilerinin büyümesiyle birlikte çamur içinde kalıyor. Kullanılması mümkün olmayan park oyuncakları, hem sürücüler hem de vatandaşlar tarafından hayretle karşılanıyor. Çevresindeki bakımsız otların ve yoğun çamur birikintilerinin dikkatleri çektiği park, yol kenarında atıl halde beklemeye devam ediyor.