SAMSUN (İHA) – Diğer bölgelerde yetişen çileklere göre daha aromatik ve daha uzun ömürlü olan çileğin hasadına Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde başlandı.

Sezonun ilk çileklerinin hasadına 19 Mayıs ilçesinde başlandı. Oldukça verimli geçeceği düşünülen çilek sezonun ilk mahsulleri de hem çiftçinin hem de vatandaşların yüzünü güldürmeyi ilk günlerden başardı. Toprak zenginliğinin etkisi ile aroması ve ömrü, diğer bölgelerdeki çileklerden daha fazla olan 19 Mayıs ilçesinde yetiştirilen çilekleri; kafe, restoran ve pastaneler daha hale inmeden tarladan satın alarak ürünlerinde kullanıyor.

“Şu anda 25-30 TL arasında satılıyor”

Çileklerin tarladan 25-30 TL arasında satıldığını ifade eden 5 yıldır fidan ve çilek üretimi yapan çiftçi Ahmet Fatih Altay, “Bu yıl çilek verimli başladı. Kış dönemi kurak geçse de baharda yağışlar oldu. Rekolte, çiçeklenme ve bitki tutumu çok güzel başladı. Hasat öncesi yağmurlar biraz işimizi zorlaştırıyor. Çileğin aramasında düşüş yaşanmasına neden oluyor. Bunu da organik besleme ile aşmaya çalışıyoruz. Hava şartları normal giderse rekolte beklentimiz de oldukça yüksek. 1 dönüme 5-6 bin çilek fidesi dikiyoruz. İklim düzgün giderse 1 fideden 1 kilo ürün alınabiliyor. Yaz yağmuru dolayısıyla verim biraz düşük olduğundan 1 çilekten 500 gram çilek alsak dönümde 2,5 ton çilek hasat ediyoruz. Çileğin kilosu da 25-30 TL bandında alıcı buluyor. Bu da çiftçilere kazanç sağlıyor. Çilekten para kazanmak isteyenler buna ek iş olarak bakamaz. Hobi olarak yapılan çilekten gelir edilemiyor. Beslemesi ve bakımı oldukça zahmetli. Ayrıca hastalığa da çok yatkın bir bitki. Bunların hepsini takip etmeden çilekten verim alınamıyor” dedi.

“19 Mayıs’ta üretilen çileğin ömrü de aroması da diğer çileklerden fazla”

Toprak zenginliğinin çileklere daha fazla dayanıklılık ve aroma kattığını dile getiren çiftçi Altay, “19 Mayıs’ın toprağının çileğe uyumlu olmadığını söyleyenler oldu ama besleme ve araziyi doğru hazırladığımızda çok güzel çilek oluyor. Sulama problemi yaşamıyoruz. İklim koşulları da uygun gidiyor. Taşova ya da Akdeniz çileği ile kıyaslarsak 19 Mayıs ve Samsun’un çileği çok daha güzel ve kaliteli oluyor. Samsun’da yetişen çileğin diğer bölgelerde yetişen çileklere göre aromatik değerleri çok yüksek ve ‘yediğim çilekten tat alamıyorum’ gibi problemler olmuyor. Burada diktiğimiz 7 veren albion türü çilekten verim alıyoruz. Çileği sadece üretmek değil sonrasındaki nakliye ve saklama koşullarına da dayanıklı olması gerekiyor. Çileğimizi restoranlar, kafeler ve lokantalar alıyor. Halden çilek alan pastane ve restoranlar çileklerin 2-3 gün içinde çöp olduğunu söylüyor. 19 Mayıs’ta yetişen çilekleri tarladan alan büyük işletmeler ise 1 hafta bile duran çileklerden zarar etmediklerini söylüyorlar. Fire vermedikleri için bizlere teşekkür ediyorlar” diye konuştu.

“10 ton çilekten 200 bin TL gelir elde etmeyi umuyoruz”

3,5 dönüm alanda 10 ton çilek üretip, 200 bin TL kazanmayı hedeflediklerinin altını çizen Altay, “Çileği pazara ulaştırmakta bir sıkıntı yaşamıyoruz. Günümüz şartlarında da manav ve pazarda olan fiyatlar güzel fiyatlar. 40 TL’den vatandaşa ulaşıyor. Bu yıl elma bile 25 TL’den satıldı. Buna bakarak çileğin 40 TL’ye yenmesi normal. Bir de çilek dönüm başına aşırı tonajlar veren ürün değil. Çilek sürekli olarak gübre ve ilaçla büyüyor. Çileğe ilaç vurulduğunda bakiye süresi bitene kadar çilek hasadı yapmıyoruz. Şu an hasat zamanındayız ve son ilaç vurmamızın üstünden bayağı bir zaman geçti. Bu sene 3,5 dönüm çileğimiz var. Bu sene 10 ton ürün bekliyoruz. Şu an Pazar fiyatımız 20-30 TL arasında değişiyor. 200 bin TL gibi gelir elde etmeyi bekliyoruz fakat giderler de günümüzde oldukça yüksek” şeklinde konuştu.