Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Çikolata Park’ta üretilip satışa sunulan çikolatalar, içerdiği yüzde 60’lık fındık oranıyla dünyada çikolatasıyla meşhur olan ülkeleri geride bırakıyor. ‘Moda’ anlayışı ile üretimi yapılan çikolatalarda, şeker yerine bal kullanılıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Çikolata Park’ta üretilip satışa sunulan çikolatalar, içerdiği yüzde 60’lık fındık oranıyla dünyada çikolatasıyla meşhur olan ülkeleri geride bırakıyor. ‘Moda’ anlayışı ile üretimi yapılan çikolatalarda, şeker yerine bal kullanılıyor.

‘Türkiye’nin en tatlı projesi’ olarak adlandırılan Çikolata Atölyesi’nde üretimi yapılan çikolataya, kentteki Kurul Kalesi’nde 2016 yılında yapılan arkeolojik kazıda 2 bin 100 yıllık heykeli bulunan, mitolojide "Ana Tanrıça" olarak anılan Kybele’nin adı verilmişti. Tamamen Kybele ve Ordu konseptli olarak üretilen çikolatalar; fındık, bal, kokulu üzüm, mavi yemiş, ısırgan gibi Ordu’da bulunan sebze ve meyvelerden yapılıyor. Çikolata Kafe’de, kurum ve kişisel workshoplar vesilesiyle kişiye özel tercih edilen içeriklerde hazırlama imkanı sunuluyor. Denize sıfır manzarasıyla 770 metrekarelik alanda, çikolatanın yapımındaki her aşamaya tanık olunuyor.

“Şehrimizin fındığının, katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi adına bu proje hayata geçirildi”

Gıda Mühendisi ve Çikolata Park Yöneticisi Sevim Yavuz, projeye başlamadan önce Avrupa’da bütün örneklerini gezdiklerini ve dünyada en fazla fındık üreten il olan Ordu fındığının bu proje ile değerinin arttığını belirterek, “Dünyada çikolata sektöründe, çikolatanın çeşitliliği bakımından yüzde 70 oranında fındıklı çikolatalar oluşturuluyor. Bundan yola çıkılarak biz de şehrimizde yetişen fındığı katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi, daha değerli, kıymetli ve nihai ürünlere dönüştürülmesi amacıyla bu proje hayata geçirildi” dedi.

“Kakao çekirdeği tüm aşamalarıyla işlenerek çikolataya dönüştürülüyor”

“Projemizin bir özelliği, kakaonun çekirdeğinden ki Türkiye’de bu çok nadir işlenen bir konu, kakaonun çekirdeğini, fındığın ise kendisini kullanarak yani ham maddenin kendisi ile yola çıktık” diyen Yavuz, “Uluslararası ’bean to bar’ olan kakao çekirdeğinden çikolataya kadar olan tüm aşamaları kapsayan bir üretim modeli oluşturduk. Şu anda dünyanın yaklaşık 21 tane orijinini inceliyoruz, bizim fındıkla hangisi daha birebir örtüşüyor, hangisi daha lezzetli birleşme oluyor? Diye formül oluşturuyoruz. Aslında çikolata üretimi ile birlikte Ar-Ge çalışması da sürüyor” ifadelerine yer verdi.

“Tatlandırıcı yerine bal, renklendirici yerine meyve kullanılıyor”

Gıda Mühendisi ve Çikolata Park Yöneticisi Sevim Yavuz, doğal olarak üretilen ve koruyucu madde kullanılmayan çikolatalarda tatlandırıcı olarak şeker yerine bal kullanıldığını ifade ederek, “Tatlandırıcı olarak şeker yerine genel olarak bal kullanmaya çalışıyoruz, bununla ilgili Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. Yine şehrimizde kadın kooperatiflerimizin ürettiği kurutulmuş meyveler ile tatlandırmalar yapıyoruz. Yani biz gerçekten çikolatada aslında ufuk açıyoruz. Marketlerde çikolata diye satılan ürünler yerine daha sağlıklı, içerisinde şeker yerine meyvemsi tatların olduğu, fındığın zaten her üründe olduğu farklı tatlar ortaya çıkartmak için burayı kurduk. Burası gerçekten çok ilgi çekti, yaklaşık 650 metrekare üretim alanına sahip 120 metrekare satış mağazasına sahip bir işletme. Markamız ise Kybele” şeklinde konuştu.

“Çikolatalarımıza moda gözüyle bakıyoruz”

Üretilen çikolatalara yerli ve yabancı turistlerin çok fazla ilgi gösterdiğini kaydeden Yavuz, çikolataya adeta bir ‘moda’ gözüyle baktıklarını, bu çerçevede dünyada tanınmış ülkeleri yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi.

Çikolata Park’a misafir olarak gelen Mustafa Bayraktar, alanı ve çikolataları başarılı bulduğunu, en çok fındık üretimi yapılan Karadeniz Bölgesi’nde böyle bir üretim tesisi eksikliğinin giderildiğini söyledi.

Filistin’den gelen turistler, Ordu’da üretilen çikolatayı çok beğendi

Tur şirketi ile ziyaret için Filistin’den gelen Awatif Taber ve Ahıh Taber isimli yabancı turistler; Karadeniz’i, Orduyu ve çikolata fabrikasını çok beğendiklerini ifade etti. Turistler, çikolatanın tadını beğendiklerini ve buradaki ortamdan memnun kaldıklarını ifade ederek, yine gelmeyi düşündüklerini söyledi.

’Bean to bar’ nedir

’Bean to bar’, kakao çekirdeğinin kavrulmasından çikolatanın ambalajlanmış haline kadar olan tüm sürecin bizzat üretici tarafından kontrol edilmesi, denetlenmesi ve şeffaf şekilde sürekliliğin sağlanması anlamına geliyor.