Yenilenebilir enerji projelerine büyük önem veren Samsun Büyükşehir Belediyesi, Yabancılar Çarşısı’nın çatısına güneş enerji santrali (GES) kuruyor. 2.5 MW güce sahip GES, bin 500 hanenin elektrik tüketimine denk üretim yapacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Panel kurulumlarını kısa sürede tamamlayarak yılsonuna kadar santrali hizmete açacağız” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Yabancılar Çarşısı’nda başlattığı çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından ilk olarak çatısı sandviç panel levha ile kaplanarak yenilenen çarşıda esnaf daha nezih bir ortama kavuştu. Büyükşehir Belediyesi, yenilediği çarşının çatısına da şimdi de güneş enerji santrali kuruyor. 19 bin m2 yüzey alanında 2.58 MW güce sahip GES’in inşa edildiği çarşıda çalışmalar aralıksız sürüyor. Yılsonuna kadar tamamlanması planlanan proje bin 500 hanenin elektrik tüketimine denk üretim yapacak.

“GES projemizle örnek oluyoruz”

Çevreye duyarlı projeleri tek tek hayata geçirdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Yenilenebilir enerji projelerine büyük önem veriyoruz. GES projelerimizle de örnek oluyoruz. Yabancılar Çarşısı’nın çatısına da 2.5 MW gücünde güneş enerji santrali kuruyoruz. Panel kurulumlarını kısa sürede tamamlayarak yılsonuna kadar santrali hizmete açacağız. Bin 500 hanenin elektrik tüketimine denk bir rakam bu santralden karşılanacak” şeklinde konuştu.

“Bin 500 hanenin elektriğini karşılayacak kadar üretim yapacağız"

Çalışma ile ilgili bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Nurettin Özbey ise “Burası Samsun’un en eski çarşılarından biri. Çatı ile ilgili sorunlar vardı. Başkanımızın talimatıyla önce çatıyı yeniledik. Çarşımız artık kışın sıcak yazın serin oluyor. Esnafımız daha güzel bir ortamda çalışıyor. Çatıyı güneş enerji panellerine uygun yaptık. Şimdi de GES projemizin startını verdik. Panel montajlarına başladık. Bu santralle bin 500 hanenin elektriğini karşılayacak kadar üretim yapacağız. Yılsonuna kadar üretime başlayacak bu proje” diye konuştu.