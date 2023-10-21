Aydın’ın Sultanhisar İlçesi’ne bağlı Atça ile Ovacık Yaylası arasında kalan bahçelerin arasında yeni yapılmış bir cami görenleri şaşırtıyor. Yerleşik hayatın ve elektriğin olmadığı bölgede yapılan caminin olduğu bölgeye kurulan güneş enerji panelleri ile elde edilen elektrikle minareden 5 vakit ezan sesi yükselirken, caminin Uzunlar’dan Atca’ya göçen Yörük Ailesi’nin fertleri tarafından yaptırıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; yıllarca Sultanhisar Uzunlar Köyü’nde yaşayıp daha sonra Atça’ya göçen Mehmet Yörük isimli şahısın oğlu ve yurt dışında yaşayan kızı cami yaptırmak için Diyanet İşleri Başkanlığı’na müracaat etti. Yaylada eskiden beri mescit olarak kullanılan yere cami yaptırmak isteyen aile fertleri bölgeye cami de olsa yapı yapılmasına bazı bakanlıklarca müsaade edilmeyince arayışa girdi. Bu sırada rüya gören ailenin fertlerinden biri, caminin bugünkü alana yapılmasına karar verdi. Aile fertlerinin kendi bütçeleri ile yaptırdıkları camiden şimdi incir ve kestane bahçeleri arasında günde beş vakit ezan sesi yükselirken, ilginç cami görenleri şaşırttı.

Görenleri şaşırtan caminin hikayesinin oldukça ilginç olduğunu ve sürekli açık tutulan camide isteyen herkesin vakit namazlarını eda ettiğini belirten Uzunlar Köyü’nün muhtarı Mesut Bayraktar, “Daha önceleri köyümüzde yaşayan Mehmet Yörük isimli bir büyüğümüz vardı. Çocukları okutmak için Atça’ya göçtü. Bir süre sonra oğlu okuyup hafız oldu, kızı da yurt dışına gitti. Aile fertleri kendi imkanları ile cami yaptırmak istediler. Yaylada mescit olarak kullanılan ancak bakımsız olan bir yerimiz vardı. Camiyi buraya yaptırmak istedik. Ancak Tarım Bakanlığı yetkililerince uygun bulunmadı. Bunun üzerine aile fertlerinden biri gördüğü rüya üzerine camiyi buraya yaptırmaya karar verdi. Bu bölgede evliya ve şehit mezarları olduğunu duyarız. Bölgede yerleşik bir nüfus olmamasına rağmen caminin minaresinden 5 vakit ezan sesi yükseliyor. Yaylada göç olanlar ve tarla ve bahçelerde çalışanlar ezan sesi duyuyor. Bölgede su olduğu için abdest almak isteyenler sıkıntı yaşamıyor. Elektrik sorununu da güneş paneli ile çözdüler. Hikayesi ilginç bulunsa da dağımızda da bir camimiz oldu” diye konuştu.