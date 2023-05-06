Samsun’un Kavak ilçesinde yapılan bin 200 kişilik caminin tamamlanması için yardıma ihtiyaç olduğu bildirildi.

Kavaklı hayırsever 66 yaşındaki Erdoğan Yolaydın, yaklaşık sekiz yıl önce 19 Mayıs Mahallesi’nin cami ihtiyacını karşılamak için kolları sıvadı; hem kendi katkısı hem de topladığı yardımlarla mahalleye külliye tarzında 1200 kişilik cami yapımına başladı. Samsun-Ankara karayolu üzerinde bulunan cami ibadete açıldı ancak bazı eksikleri bulunuyor.

"Tümüyle bitmesi için hayırseverlerimizin desteğine ihtiyacımız var"

Bugüne kadar yaklaşık 3 milyon lira harcama ile külliye tarzında inşa edilen camide; erkek ve kadınlar için Kur’an kursu alanları, gençlik merkezi, oturma alanları, toplantı salonu, erkek ve kadın yemekhaneleri, banyo, mutfak, şadırvan gibi birimlerin yer aldığını belirten Yolaydın, “19 Mayıs Mahalle halkımızın ibadet edebilecekleri bir cami ihtiyaçları vardı. İhtiyaç üzerine her şeyi göze alarak 2014 yılında bu işe girdim. Çok büyük zahmetler çekmemize karşın camimizi bitme aşamasına getirip ibadete açtık. Ancak tümüyle bitmesi için hayırseverlerimizin desteğine ihtiyacımız var. Küllüye tarzında yaptığımız camimizin bölgede bir benzeri daha yok. Para olsa kalan işler 3 ayda biter. Külliyemize ‘Hz. Ömer Camii’ adını vereceğiz. Hayırseverleri destek olmayla davet ediyoruz” dedi.