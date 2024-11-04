DÜZCE (İHA) – Düzce’nin köy yollarında trafiğin akışını bozarak risk oluşturabilecek yağmur suları ve kar gibi olumsuz etkenleri minimum seviyeye getirerek yol güvenliğini sağlayacak yağmur suyu kanalı çalışması 3 köyde tamamlandı.

Düzce’de meydana gelebilecek sel ve taşkın afetlerinin önüne geçmek için İl Özel idaresi ekiplerince köylerde çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede kış ayları öncesi ekipler çalışmalarına hızlandırarak, 3 köye daha V kanal yaptı. Akçakoca ilçesi Karatavuk köyünde, Gölyaka ilçesi Hamamüstü köyünde ve Merkeze bağlı Kavakbıçkı köyünde çalışmalar ile birlikte yollarda birikebilecek yağmur sularından kaynaklı buzlanmaların önüne geçmek, oluşabilecek sel ve taşkın afetlerinin önüne geçmek, suyun hızlı bir şekilde tahliye edilmesini sağlamak için V kanallar tamamlandı.