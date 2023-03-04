Eskişehir’in yüksek katlı ve eski binalardan oluşan 2 işlek caddesinde bulunan esnaflar depremden sonra endişelenmeye başladı.

Eskişehir’in yüksek katlı ve eski binalardan oluşan 2 işlek caddesinde bulunan esnaflar depremden sonra endişelenmeye başladı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerden sonra Eskişehirli vatandaşların gündemi deprem oldu. Bazı bölgelerde oturan vatandaşlar mahallelerindeki binaların sağlam olduğunu öne sürerken bazıları da binalarının eski ve yüksek katlı olmasından kaygılandığını vurguladı. Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi ve Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı’nda bulunan işletme sahipleri bölgedeki eski ve yüksek katlı binalar sebebiyle endişeli olduklarını kaydetti. Yaklaşık 50 yıllık olduğu tahmin edilen ve geneli 7 katlı olan binaların büyük bir depreme dayanamayacağını düşünen esnaflar, yaşanabilecek can ve mal kayıplarından ötürü endişeli olduğunu dile getirdi. Bölgedeki esnaflar kentteki eski binaların bir an önce kontrol edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını istiyor.

“Bence 50 yaş üstündeki binaların yüzde 90’ı Kahramanmaraş’taki gibi bir depreme dayanamaz”

Eskişehir Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi’nde erkek kuaförlüğü yapan Serkan Demir, Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketinden sonra endişelerinin büyük oranda arttığını söyledi. Eskişehir’de bir deprem olması halinde eski binaların felakete yol açabileceğini ifade eden Demir, “Hepimizin endişesi var, ülkemizin neredeyse 11 şehrinin birden büyük yıkıma uğradığı bir deprem yaşadık. Resmi rakamlara göre 45 bin civarında ölü sayısı açıklanıyor ama ben 100 binin üzerinde bir kayıp olduğunu düşünüyorum, bu bizim endişemizi çok daha fazlalaştırıyor. Bu cadde çok eski olan bir cadde, buradaki bütün binalar 50 yaşının üzerinde. Bir deprem olursa belki burada da felaket olabilir, hepimizin endişesi var. Ben burada kiracıyım ama can ve mal kaybı konusunda yine endişelerim var. Burası yıkılırsa hayatımın tek sermayesi olan dükkanım elimden gidecek. Geçen gün televizyonda gördüm, kanuna göre kiracıların ‘bu bina tehlikeli’ diyerek araştırma yaptırma lüksü bile yok. Bunu mal sahiplerinin yapması gerekiyor. Buradaki sahipleri binaların sağlam yapılmış olduğunu söylüyor. Eski binaların daha sağlam olduğunu öne sürenler var ama ne kadar sağlam onu biz bilemeyiz. Belediyenin ve devletin yetkili kurumlarının gelip beton örneği alması lazım. Bence 50 yaş üstündeki binaların yüzde 90’ı Kahramanmaraş’taki gibi bir depreme dayanamaz. Bizim müşterilerden duyduğumuz kadarıyla Eskişehir’in büyük bölümü deprem konusunda endişeli. Tabii bir tek kendileri için değil, tüm Türkiye için endişeliler. Artık insanlar bütün ülke için endişeleniyor, genel anlamda bir panik havası var” dedi.

“Maddi imkanlar yeterli olursa daha iyi yerlere gidebiliriz, sonuçta üstümüzde 7 kat daha var”

Eskişehir Odunpazarı İlçesi Vişnelik Mahallesi Doktorlar Bulvarı’nda telefonculuk yapan Selim Yavuz, bölgedeki binaların kontrol edilmesinin iyi olabileceğini ve korkularını giderebileceğini belirtti. Maddi imkanların yeterli olması halinde daha güvenli bir bölgeye gitmek istediğini dile getiren Yavuz, “Esnaf olarak bizim burayla ilgili endişelerimiz var. Bu caddedeki binalar olsun, arka sokaktaki binalar olsun hepsi eski binalar. Bunlar denetendi mi, sağlamlaştırıldı mı veya herhangi bir işlem yapıldı mı bilmiyoruz. Ancak böyle şeyler yapılırsa ve binalar kontrol edilirse bizim için faydalı olur, hiç olmazsa korkularımız gider. Bu yüzden biz yöneticilerimizden apartmanlarımızın denetlenmesini istiyoruz. Bunun belli bir maliyeti var ama biz ona da razıyız. Önce can, sonra mal. Canımızı korumak için maliyetten kaçınmayız, insan başına ne kadar düşüyorsa veririz. Bir esnaf olarak müşterilerimin de genel olarak kaygılı olduklarını görüyorum. Buraya gelen arkadaşlar da ‘bu apartmanlar çok eski, acaba denetim yapıyorlar mı?’ diye soruyorlar. Yani onların da kuşkuları var. Artık başka bir yere gitmek istiyoruz ama şu anda maddi gücümüz yeterli değil. Maddi imkanlar yeterli olursa daha iyi yerlere gidebiliriz, sonuçta üstümüzde 7 kat daha var” şeklinde konuştu.