Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksekokulu (MYO) Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Organik Tarım Programı Öğr. Gör. Volkan Yörük bölümlerinin iş garantisine ve yapmakta oldukları susuz tarım serasına dair açıklamalarda bulundu.

Bölümlerine ait Ar-Ge çalışmalarını yaptıkları serada açıklamalarda bulunan Yörük, “Öğrencilere uygulama yaptırma konusunda deneyim kazandırmak amacıyla burada yaptığımız birkaç tane çalışma var. Bu gördüğünüz serada yeni çeşitleri ve Sivas’ta olabilecek çeşitleri bizzat uygulama yaptırarak öğretmeye çalışıyoruz” dedi.

"Tarım, geçmişte olduğu gibi geleceğin de en önemli sektörlerinden biri olacak"

Tarımın, geçmişte olduğu gibi geleceğin de en önemli sektörlerinden biri olacağını ifade eden Yörük, “Yeni bir kazanımımız var. Öğrenciyi eğitmek amacıyla topraksız tarım seralarında 380 metrekare camdan ve topraksız bir sera yapıyoruz. Bu bütün üniversitelerde bir ilk olacak. Şimdiye kadar hiçbir üniversitede yok. Serada uygulama yapıp eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimizi yeni açılan ve mevcuttaki seralara eleman olarak vereceğiz. Öğrencilerimiz, buradan hareketle bölümümüzü tercih ettiklerinde işlerinin hazır olduğunu bileceklerdir. Dolayısıyla şu anda iş garantili bir bölümde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tarım, geçmişte olduğu gibi geleceğin de en önemli sektörlerinden biri olacak” diye konuştu.

Yörük, sözlerine geçen yıl elde edilen gelirle 50 öğrenciye burs verildiğini, bu yıl ise bu sayıyı iki katına çıkararak 100 öğrenciye burs vermeyi hedeflediklerini ekledi.