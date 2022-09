Aydın’da 2016 yılında boşaltılan Hükümet Bulvarı üzerindeki eski SGK binası 6 yıldır değerlendirileceği günü bekliyor. Bomboş duran binanın her geçen gün çürüdüğünü ve bir an önce değerlendirilmesin isteyen çevre sakinleri, milyonlarca lira değerindeki koskoca binanın yıllardır bu şekilde bırakılmasına içlerinin elvermediğini belirttiler.

Aydın’da 2016 yılında boşaltılan Hükümet Bulvarı üzerindeki eski SGK binası 6 yıldır değerlendirileceği günü bekliyor. Bomboş duran binanın her geçen gün çürüdüğünü ve bir an önce değerlendirilmesin isteyen çevre sakinleri, milyonlarca lira değerindeki koskoca binanın yıllardır bu şekilde bırakılmasına içlerinin elvermediğini belirttiler.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Aydın İl Müdürlüğü’nün Ramazanpaşa Mahallesi Hükümet Bulvarı’nda bulunan eski binası, 2016 yılından bu yana bomboş duruyor. 1958 yılında hastane olarak inşa edilen ve bir süre hastane olarak hizmet verdikten sonra Sosyal Sigortalar kurumuna hizmet binası olarak tahsis edilen 64 yıllık bina halen 6 yıldır atıl vaziyette duruyor. Gerek mimarisi gerekse yurt ve iş yeri olmaya elverişli katları ile 3 bin 316 metrekarelik binanın bir an önce değerlendirilmesini isteyen çevredeki vatandaşlar “Burası her şey olur. Önce Adliye’nin bir bölümü taşınacak oldu. Sonra öğrenci yurdu olması için ihaleye verilecekti. Ancak aradan geçen 6 yıldır bina bomboş duruyor. Şehrin merkezideki bu binanın bir an önce atıl vaziyetten kurtarılıp işer hale gelmesini istiyoruz” diye konuştular.