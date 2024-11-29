Uzman Diyetisyen Hacer Kayaalp, taze mevsim meyve ve sebzelerinden oluşan hafif bir öğünün hem bedeni hem de ruhu dinlendireceğini belirterek, gazlı içecekler, meyve suları, enerji içecekleri yerine su, ayran, taze meyve dilimleriyle aromalandırılmış su veya şekersiz bitki çayları tüketilmesini tavsiye etti.

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi Uzman Diyetisyeni Hacer Kayaalp, gazlı içeceklerin sağlığı olumsuz yönde etkiyebileceğini söyledi. Doğru beslenme konusunda bilgiler veren Kayaalp, "Yetersiz su tüketimi, fiziksel performansımızı düşürebilir, baş ağrısı, halsizlik gibi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle günlük 8-10 su bardak su içmeye özen göstermeliyiz. Yoğun fiziksel aktivite yapıyorsanız veya güneş altında uzun süre kalıyorsanız bu miktar kişiye özel arttırılabilir. En sık yapılan hatalardan biri de sıcak havanın etkisiyle tüketilen gazlı içecekler, meyve suları, enerji içecekleri fazla şeker içerir ve boş kalori alımına neden olur. Bunun yerine su, ayran, taze meyve dilimleriyle aromalandırılmış su veya şekeriz bitki çayları gibi içecekler tercih edebilirsiniz. Özellikle yağlı yiyecekler tüketmek sindirim sisteminizi zorlayabilir ve kendinizi daha yorgun hissetmenize neden olabilir. Ayrıca bu tarz beslenme kilo alımına da neden olmaktadır. Bunun yerine taze mevsim meyve ve sebzelerinden oluşmuş hafif bir öğün hem bedeninizi hem de ruhunuzu dinlendirecektir. Yoğun günlük rutinler nedeniyle öğün atlama problemiyle sık karşılaşmaktayız. Ancak bu metabolizma hızının yavaşlamasına ve enerji seviyenizin düşmesine neden olur. Düzenli öğünler tüketmeye özen göstermeliyiz. Unutmayın doğru ve dengeli bir beslenme sağlıklı yaşamın temelidir" dedi.