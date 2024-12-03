SAMSUN (İHA) – Samsun’da Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde toplu taşıma hizmetlerinde görev yapan 10 bin sürücüye eğitim verilecek. Eğitim sonunda “Kent İçi Ulaşım Aracı Kullanım Belgeleri"ni alamayanlar, sürücülük yapamayacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleşecek eğitim programına 10 bin sürücünün katılması planlanıyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan ve psiko-teknik, sağlık, adli sicil gibi şartları da sağlayan sürücüler Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek "Kent İçi Ulaşım Aracı Kullanım Belgesi" almaya hak kazanacak. Belgesi olmayanlar ise sürücülük yapamayacak. Toplu taşıma hizmeti verecek sürücülerin daha hızlı, daha güvenli ve daha konforlu ulaşım hedeflerine uyumlu hale getirilmesinin hedeflendiği eğitim programının 2025 yılının ilk 6 ayında tamamlanması planlanıyor.

Kent içi ulaşım aracı kullanım belgesini alamayanlar araç süremeyecek

Eğitim programının ilk periyodu 5 Aralık 2024’te taksi sürücüleri ile başlayacak. Yaklaşık bin taksi sürücüsünün eğitimi Aralık ayı sonuna kadar tamamlanacak ve “Kent İçi Ulaşım Aracı Kullanım Belgeleri” takdim edilecek. 15 Ocak 2025 itibari ile bu belgesi olmayan taksi sürücüleri taksi şoförlüğü yapamayacak. Taksi şoförlerinin ardından diğer toplu taşıma araçlarını kullanan sürücülerin eğitimleri sırasıyla gerçekleştirilecek. Yılın ilk 6 ayı içerisinde de dolmuş, özel halk otobüsü, dolmuş taksi gibi diğer tüm toplu taşıma modlarında bulunan sürücülerin eğitimlerini tamamlaması ve "Kent İçi Ulaşım Aracı Kullanım Belgesi" sistemine dahil olması hedefleniyor.

Eğitime; Milli Eğitim Bakanlığı e-Yaygın Sistemi üzerinden ya da e-Devlet’ten "Kişisel Gelişim ve Eğitim Alanı (Trafik Güvenliği Kurs Programı)" başlığı seçilerek başvuru yapılacak.