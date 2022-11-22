Mardin Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi dikiş atölyesinde yetiştirilen kursiyer kadınlar, meslek sahibi oluyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi dikiş atölyesinde yetiştirilen kursiyer kadınlar, meslek sahibi oluyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Mesleki Eğitim Merkezinde (MARMEK), ev tekstili ürünleri hazırlama, kilim dokuma, şiş ve tığ örücülüğü, Kur-an’ı Kerim, okuma yazma, diksiyon, satranç, dikiş-nakış, ahşap boyama ve resim kurslarında kadınlar eğitim alıyor. Dikiş ve Nakış Kursu dikiş atölyesinde halihazırda 30 kursiyere eğitim veriliyor ve hepsi geleceğin birer iş kadını olarak hazırlanıyor. Dikiş atölyesinden çok sayıda kursiyer mezun olurken kursiyerlerin içerisinde dikiş hocası yetiştirildi. Meslek sahibi olan kadınlar iş hayatında aktif olarak çalışıyor.