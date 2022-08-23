Eskişehir’de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen yerlerden biri olan Sakaryabaşı hakkında konuşan Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, “Bizdeki verilere göre hafta sonu; cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 30 bine yakın vatandaşımız geliyor” dedi.

Eskişehir’de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen yerlerden biri olan Sakaryabaşı hakkında konuşan Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, “Bizdeki verilere göre hafta sonu; cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 30 bine yakın vatandaşımız geliyor” dedi.

Eskişehir’in Çifteler ilçesinde bulunan Sakaryabaşı, doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oluyor. Özellikle yaz aylarında ve hafta sonları binlerce vatandaş, Sakarya Nehri’nin doğduğu alanda keyifli vakit geçiriyor. Dünyadaki 2 tatlı su dalış noktasından biri olma özelliğini de taşıyan Sakaryabaşı’nda; piknik, su sporları, gezi ve çeşitli aktivitelerle de yapılabiliyor. Özellikle hafta sonu başta olmak üzere her hafta binlerce yerli ve yabancı turistin alanı ziyaret ettiğini belirten Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, Sakaryabaşı’nın Eskişehir için önemli bir yer olduğunu vurguladı.

“İlçemizin simgesi haline gelmiş, Anadolu’nun ortasında, bizim için bir vaha olan bir yerdir”

Göreve başladıktan sonra Sakaryabaşı’nda yaptıkları çalışmalardan bahseden Başkan Bıyık, “İlçemizin simgesi haline gelmiş, Anadolu’nun ortasında, bizim için bir vaha olan bir yerdir. Biz göreve geldiğimizden itibaren burada birtakım çalışmalar da yaptık. Buranın bir özelliği de dünyadaki 2 tatlı su dalış noktasından biri olmasıdır. Covid-19 pandemisi sürecinde yaklaşık 2 sene kapalı kaldık. Biz de bu dönemde çalışmalarımızı Sakaryabaşı’na yoğunlaştırdık. Ana göletin temizlenmesi, yeni kamelyalar, 64 bin tane ağaç diktik ve 18 kilometrelik kano pisti oluşturduk. Burada uluslararası katılımcıların da olduğu bir kano festivali de yaptık. Dalış okulumuzun faaliyetlerinin fiziksel şartlarını iyileştirerek, bir okul haline getirdik” dedi.

“Burada mangal, piknik ve yüzme etkinliği yapıyor”

Hafta sonu yaşanan ziyaretçi yoğunluğuna da değinen Bıyık, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Özellikle yaz aylarında, pandemiden bunalan vatandaşlarımızın, Eskişehir il genelinde çok da öyle kaçıp gideceği, kafa dinleyeceği, piknik ve aileleriyle birlikte gideceği mesire alanı yoktu. Bizim ilçemizde gurbetçilerimiz çok. Bizdeki verilere göre hafta sonu; cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 30 bine yakın vatandaşımız geliyor. Burada mangal, piknik ve yüzme etkinliği yapıyor. Kadınlar için kapalı yüzme havuzumuz da var. Balık restoranları ve dalış yapılabilecekleri alanlar da var. Biz de bu alanlar içerisinde hizmet vermeye çalışıyoruz.”

“Zaten normalde de yoğunluk var ama gurbetçilerle birlikte aşırı bir yoğunluk oluyor”

Eskişehir ve çevre illere gelen gurbetçilerin yoğunlukla Sakaryabaşı’nı tercih ettiğini ifade eden Ali Teke, “Yoğunluk özellikle bu ayda daha fazla oluyor. Çünkü gurbetçi kardeşlerimiz geliyor. Zaten normalde de yoğunluk var ama gurbetçilerle birlikte aşırı bir yoğunluk oluyor. Özellikle hafta sonları aşırı bir kalabalık oluyor. Burada dalış da yapılıyor. Herkes beğeniyor. Sakarya Nehri’nin ilk doğduğu yer. Şu anda orman olan piknik alanları yasak ama bizim burası açık” şeklinde konuştu.

“Belediye buradaki suyu değerlendirip bir şeyler yapmış”

Alanı ziyaret etmek için ailesiyle birlikte Alpu ilçesinden gelen Mustafa Bektaş, “Belediye buradaki suyu değerlendirip bir şeyler yapmış. Gayet güzel olmuş. Ben ilk defa geldim. Buradan çok geçtim ama hiç girmemiştim. Çok beğendim. Vaktimiz olursa yine geliriz. Çocuklar rahatça geziyor, havuza da girdiler” ifadelerini kullandı.