Eskişehir’de bir kaldırımda yol boyu sıralı halde bulunan ağaçlardan biri, kimliği belirsiz kişiler ya da kişiler tarafından kırıldı.

Eskişehir’de bir kaldırımda yol boyu sıralı halde bulunan ağaçlardan biri, kimliği belirsiz kişiler ya da kişiler tarafından kırıldı.

Eskişehir Doktorlar Caddesi’nde peyzaj ve çevre düzenlemeleri çerçevesinde kaldırıma dikilen ağaçlardan biri kırıldı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından kırılan ağaç, neredeyse kökünden kırılmasıyla dikkat çekti. Cadde boyunca dikili olan ağaçlardan birinin sebepsiz yere kırılması, vatandaşların tepkisine neden oldu. Güvenlik kameraları tarafından görülmeyen bölgede olan ağacı, kimin kırdığı bilinmiyor. İnce gövdeli ağacın gece saatlerinde kırılmış olabileceğini söyleyen çevre esnaf, sabah geldiklerinde bu üzücü manzarayla karşılaştıklarını belirttiler. Ağacın kırıldığını fark eden vatandaşlar ise yetkililerden, doğaya zarar verenlerin bulunup gerekli cezanın verilmesini istedi.