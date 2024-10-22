Bursa Teknik Üniversitesinin (BTÜ) ’Digital Language Lab’ projesi, Türkiye Ulusal Ajansından 250 bin Euro hibe desteği kazandı. Uluslararası ortaklı proje çerçevesinde, öğretmenlerin dijital dünyada daha etkin olmasını sağlayacak eğitim araçları geliştirilecek.

Bursa Teknik Üniversitesi, Erasmus+ KA220-SCH Programı çerçevesinde ’Digital Language Lab’ projesi ile önemli bir başarıya imza atarak Türkiye Ulusal Ajansından 250 bin Euro hibe desteği almaya hak kazandı. Toplam 30 ay sürecek olan BTÜ koordinatörlüğündeki ’Digital Language Lab (DLL)’ projesinde, İtalya, İspanya, Almanya, Polonya ve Türkiye’den ortak kurumlar bulunuyor. Öğretmenlerin dijital dünyada daha etkin olmasını sağlayacak eğitim materyalleri ve araçlar geliştirmeye odaklanan proje ekibinde, BTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan Öğretim Görevlisi Özlem Cengiz, Öğretim Görevlisi Elif Atalı ve Dış İlişkiler Ofisi’nden Öğretim Görevlisi Ali Kılıç yer alıyor.

Proje çerçevesinde öğretmenlerin dijital bilgi ve becerilerini artırarak dil eğitiminde modern araçlar kullanmalarını hedefleniyor. Ayrıca, Avrupa Diller Ortak Çerçeve Programı’na (CEFR) uygun A1-B2 seviyelerinde dil öğretimi için ortak bir müfredat hazırlandıktan sonra geliştirilecek dijital platform ile öğretmenlere, Web 2.0 araçlarıyla desteklenen dil etkinlikleri ve bu etkinliklerin sınıf ortamında kullanımına yönelik eğitim içerikleri sunulacak.

Proje ile birlikte öğretmenler için özel olarak tasarlanmış dijital bir platform kurulacak. Bu platformda, öğretmenlere yönelik dijital araçlar ile dil öğretim aktiviteleri sunulurken, aynı zamanda eğitim materyallerine erişim ve mesleki gelişim imkanları sağlanacak. Proje süresince ortaklar arasında yapılacak iş birliği toplantıları ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ile proje çıktılarının kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Projelerine destek alan öğretim görevlilerini tebrik eden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, uluslararası ölçekli projelerin önemine dikkat çekti. Bursa Teknik Üniversitesinin uluslararası alanda daha görünür olması adına uluslararasılaşma çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Rektör Çağlar, “Dünyadaki pek çok üniversite ve kurum ile iş birliği görüşmelerimiz devam ederken, ortak projelerde buluşmayı sürdürüyor, farklı ülkelerle protokollere imza atıyoruz. Geçtiğimiz ay da Fransa’da gerçekleştirilen EAIE Uluslararası Eğitim Konferansı ve Fuarı’nda pek çok iş birliğine imza atmıştık. Akademisyenlerimiz de bir taraftan Erasmus gibi uluslararası ölçekteki projelerle BTÜ’nün adını dünyanın dört bir yanında duyuruyor. Uluslarasılaşma adına şimdi ki hedefimiz ise Avrupa Üniversiteler Birliği’nde yer almak” diye konuştu.