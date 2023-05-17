Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ’Bioinnovation 2023’e katılan Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) biyomühendislik bölümü öğrencileri, inovatif fikirlerin sergilendiği yarışmada 5’inci oldu.

Ankara’da ikincisi düzenlenen ’Bioinnovation2023’yarışmasındaBTÜ katılımcı üniversiteler arasında yerini aldı. Mamak Belediyesiİnovasyonve Teknoloji Müdürlüğü bünyesinde yer alan ve Mamak Füzyon tarafından düzenlenenyarışmada geçen yıl 3’üncülük ödülünü alan BTÜBiyoteknolojiveİnovasyontopluluğu adınayarışmayabu yılBiyomühendislikikinci sınıf öğrencileri tarafından kurulanHYPER takımı katıldı.

Sanayiye uyarlanabilir-ticarileştirilebilir ürün ve fikir geliştirme yarışmasında toplamda17üniversitedenseçilenlisans velisansütü öğrencilerinin kurduğu 20 takımprojeleriyleyer aldı.Takımların 4 aylık çevrimdışı ve çevrim içi çalışmaları,50 saatlik yarışma süreci bitiminde akademisyenler ve resmi kurum yetkilileri ile sektöryöneticilerinden oluşan jürilere sunuldu. BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBiyomühendislikBölümü öğretim üyelerinin danışman olarak da destekledikleri2. sınıf öğrencileriAyşe Şevval Varol, Serra Karnap,Beyzanur Güner, Yağmur Tülüğoğlu veİrem Şılbır’ın yer aldığı takım “Diyabetik Ayak Ülseri” tedavisine yönelikhazırladıkları proje ile yarışmayı 5’inci tamamladı.