Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Türker Sarıcaoğlu, gıda bilimi alanında yaptığı çalışmalarla, “Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü”ne layık görüldü.

Bursa Teknik Üniversitesinin (BTÜ) akademik başarısı tescillenmeye devam ediyor. Daha önce pek çok ödülün sahibi olan, dünyanın en iyileri arasında gösterilen BTÜ akademisyenleri, ulusal ve uluslararası arenada farkını ortaya koyuyor. Bu doğrultuda Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Türker Sarıcaoğlu, “2024 Yılı TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri”nin sahiplerinden biri oldu. Doç. Dr. Sarıcaoğlu’nun biyobozunur ambalaj malzemeleri ile gıda raf ömrünün geliştirilmesi, bitkisel kaynaklardan proteinlerin saflaştırılması/modifiye edilmesi ve gıda sistemlerinde kullanılmak üzere nanoteknolojik ürünlerin geliştirilmesi gibi yaptığı çalışmalar, TÜBA-GEBİP Ödülü’nü (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı) getirdi. Doç. Dr. Sarıcaoğlu’nun ödülü, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi. Cumhurbaşkanlığı himayesinde TÜBA ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) ortaklaşa düzenlediği "TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni"ne; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, rektörler, ödül alan akademisyenler ve aileleri katıldı.

Türkiye Bilimler Akademisi tarafından Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’ne layık görülmüş olmanın mutluluğunu ve gururunu paylaşan Doç. Dr. Sarıcaoğlu, “Bilimin ışığında dünyamıza, ülkemize ve üniversitemize katkı sağlayacak çalışmalara devam edeceğime dair inancımı yineliyor; bu ödülün, bilimsel hedeflerimde beni daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum. Çalışmalarıma destek veren Rektörümüz Prof. Dr. Naci Çağlar ile tüm yönetime ve yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Rektör Çağlar’dan Tebrik

Doç. Dr. Sarıcaoğlu’nu tebrik eden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ise “Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Türker Sarıcaoğlu’nun GEBİP ödülüne layık görülmesi hepimizi gururlandırmıştır. Her zaman bilimsel mükemmeliyetin ve yenilikçi düşüncenin peşinden giden BTÜ’nün bu ödülü, üniversitemizin akademik vizyonunun ve eğitimdeki kaliteli yaklaşımlarının somut bir sonucudur. Sarıcaoğlu’nu bu önemli başarıdan dolayı tebrik ediyor, üniversitemiz için kazandığı bu ödülün daha nice başarıların habercisi olmasını diliyorum” diye konuştu.